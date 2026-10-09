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Rusija će odmah početi da ukida ograničenja na izvoz dizel goriva i pre roka, izjavio je danas ruski vicepremijer Aleksandar Novak, dodajući da bi isporuke na srednji rok mogle dostići i do tri miliona mesečno.

"Rusija pozitivno ocenjuje korake Sjedinjenih Američkih Država usmerene na stabilizaciju globalnog energetskog tržišta i postepeno obnavljanje normalne trgovine energijom i spremna je za buduću koordinaciju akcija usmerenih na stvaranje predvidljivijeg i zdravijeg tržišta", rekao je Novak, javlja agencija Interfaks.

On je napomenuo da je Rusija spremna da isporuči 300.000 tona dizel goriva američkom tržištu i drugim partnerima već u oktobru, i da se ta količina može povećati na 500.000 tona u novembru i na milion tona u decembru.

"Rusko tržište bi takođe bilo u potpunosti snabdeveno dizelom", rekao je on.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD je ranije danas, po nalogu američkog predsednika Donalda Trampa izdala privremenu opštu licencu kojom se dozvoljava snabdevanje ruskim dizel gorivom svetskom tržištu.

Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.

Reagujući na taj dogovor, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ocenio da "pokloni Putinu neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu'', a Rusija će se "odužiti daljim terorom i podlošću".

Prema njegoviim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen.