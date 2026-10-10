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Razgovor lidera Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa trajao je sat i po vremena, izjavio je novinarima pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

On je kroz šalu primetio da "niko nije želeo prvi da spusti slušalicu", pa su to uradili istovremeno. Tramp je takođe izrazio spremnost da nastavi komunikaciju u bilo koje vreme.

Razgovaralo se o isporukama nafte i naftnih derivata na američko i druga svetska tržišta, ali je Ušakov izbegao da direktno potvrdi Trampove tačne cifre. Naveo je da je Putin dao specijalnu izjavu koja je već široko preneta, kao i da su predstavnici Ministarstva energetike izneli detalje.

Putin je detaljno izneo stav Rusije, navodeći da udari Kijeva nemaju nikakvu perspektivu i da ruske snage drže inicijativu. Iako se ranije (u septembru) razgovaralo o mogućnosti trilateralnih pregovora pre izbora u SAD, situacija se sada promenila. Zbog udara Kijeva na civilne objekte i biračka mesta, "kijevski režim je sve pokvario". Rusija će sada razmisliti o tome kada će obnoviti pregovore, dodao je Ušakov.

Tramp je napomenuo da će ovu poruku preneti ukrajinskoj delegaciji koja se nalazi na pregovorima u Majamiju.

Ušakov je dodao i da je Putin posebno istakao zalaganje prve dame SAD Melanije Tramp u procesu spajanja porodica i dece koja su razdvojena tokom konflikta.

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Takođe, Putin je naglasio Trampu da diplomatija sa Iranom nije iscrpljena, napomenuvši da je o tome ranije razgovarao sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom. Uprkos oštroj javnoj retorici, SAD nastavljaju kontakte sa Iranom preko Katara. Predlog Rusije o izvozu obogaćenog uranijuma iz Irana ostaje na snazi.

Tokom razgovora, Donald Tramp je posebno priznao izuzetne zasluge ruskog hokejaša Aleksandra Ovečkina za svetski hokej.

Konkretan datum bilateralnog sastanka nije razmatran, istakao je Ušakov. Međutim, Ušakov je podsetio na predstojeći samit APEK-a, na kojem oba lidera planiraju da učestvuju. Ako se nađu na istom međunarodnom događaju, pretpostavlja se da će "naći vremena da se rukuju i razgovaraju".

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Kako je ranije saopšteno, Putin i Tramp su tokom telefonskog razgovora razmatrali pitanja vezana za svetski energetski sektor, rešavanje situacije u Ukrajini, situaciju u vezi sa Iranom, kao i različite aspekte bilateralnih odnosa, saopštio je Kremlj.

"U razgovoru o stanju u svetskom energetskom sektoru, ruska strana potvrdila je spremnost da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svetsko tržište. Uveren sam da će se to pozitivno odraziti na celokupnu globalnu ekonomiju", navodi se u saopštenju ruskog predsednika Vladimira Putina.