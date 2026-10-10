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Ruske snage pogodile su rano ujutru 10. oktobra navođenim avionskim bombama petospratnu stambenu zgradu u Zaporožju, pri čemu su četiri osobe poginule, a još četiri su povređene, saopštili su regionalni zvaničnici.

U napadu je delimično uništen jedan ulaz u stambenu zgradu, a delovi konstrukcije urušili su se do drugog sprata, izjavio je Mihailo Semikin, vršilac dužnosti načelnika regionalne vojne administracije Zaporožja.

Prema njegovim rečima, tri osobe zadobile su lakše povrede, dok je četvrta prevezena u bolnicu. Njeno zdravstveno stanje u tom trenutku nije bilo poznato.

Spasioci su iz ruševina izvukli dva stanara, ženu i muškarca, dok su ekipe hitnih službi nastavile potragu za preživelima u oštećenoj zgradi.

- Postoji mogućnost da se još jedna osoba nalazi pod ruševinama - rekao je Semikin u saopštenju objavljenom oko 7:05 sati po lokalnom vremenu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je oko pet sati ujutru da su ruski taktički avioni lansirali navođene avionske bombe prema Zaporožju. Razmere materijalne štete još nisu u potpunosti poznate, dok su akcije potrage i spasavanja u toku.

Napad se dogodio dan nakon što su ruske navođene avionske bombe pogodile stambene delove Zaporožja, kada je, prema podacima regionalnih zvaničnika, poginula najmanje jedna osoba, a još sedam je povređeno, uključujući i jedno dete.

Ruske snage više puta su napadale Zaporožje, grad na jugoistoku Ukrajine koji se nalazi u blizini linije fronta, koristeći navođene avionske bombe, dronove i rakete.

Rusija je osvojila delove Zaporoške oblasti na početku rata u februaru 2022. godine, dok je regionalni centar Zaporožje i dalje pod ukrajinskom kontrolom.