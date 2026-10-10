Slušaj vest

Veliki požar izbio je tokom noći između 9. i 10. oktobra na naftnom terminalu u ruskom gradu Rostovu na Donu, usred izveštaja o napadu dronom, objavio je Kijev independent.

Analitičar otvorenih obaveštajnih podataka (OSINT) iz nezavisnog ruskog medija ASTRA identifikovao je objekat u plamenu kao naftni terminal "Jug Rusija", koji se nalazi u železničkom okrugu Rostova na Donu.

Identifikacija je izvršena na osnovu snimaka koje su dostavili meštani. Terminal služi za utovar naftnih derivata namenjenih izvozu, uključujući pošiljke iz rafinerije nafte Novošahtinsk, koja pripada poslovnoj grupi "Jug Rusija".

Na snimcima koji su se pojavili na više naloga na Telegramu vide se veliki plamen i gust dim kako se uzdižu iznad postrojenja. Kanal Exilenova+ kasnije je objavio da požar na terminalu i dalje traje.

Redakcija "Kijev independenta" nije mogla nezavisno da potvrdi autentičnost snimaka niti da utvrdi razmere pričinjene štete.

Ruske regionalne vlasti potvrdile su da je izbio požar i saopštile da je protivvazdušna odbrana bila aktivna, ali nisu potvrdile da je terminal oštećen. Ukrajinski vojni zvaničnici do objavljivanja izveštaja nisu preuzeli odgovornost za napad.

ASTRA je takođe izvestila o oštećenju stambene zgrade u kompleksu Donskaja Sloboda u Rostovu na Donu, čiju je lokaciju utvrdila na osnovu snimaka koje su objavili stanovnici grada.

Nije bilo jasno šta je pogodilo zgradu, dok su se nastavljali izveštaji o aktivnosti dronova i dejstvima ruske protivvazdušne odbrane.

Naftni terminal "Jug Rusija" odvojen je od glavnih postrojenja za preradu nafte rafinerije Novošahtinsk. Prema objavljenim tehničkim podacima rafinerije, terminal u Rostovu na Donu ima godišnji kapacitet za prijem i otpremu 3,5 miliona metričkih tona naftnih derivata.

Prijavljeni napad dogodio se nakon ukrajinskog udara na rafineriju Novošahtinsk 25. septembra, kada je, prema podacima ukrajinskog Generalštaba, u postrojenju izbio požar.

Ukrajinaje poslednjih meseci više puta napadala ruske rafinerije nafte, skladišta i energetsku infrastrukturu, nastojeći da poremeti snabdevanje gorivom ruske vojske i smanji prihode Moskve od energetskog sektora.

Tramp i Putin postigli dogovor o isporukama dizela, Zelenski besan

Američki predsednik Donald Tramppozvao je Ukrajinu da obustavi napade na ruska naftna postrojenja, tvrdeći da oni doprinose rastu globalnih cena dizela.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je da je Ukrajina spremna da prestane da napada rusku energetsku infrastrukturu ukoliko Moskva obustavi napade na ukrajinska energetska postrojenja. Naglasio je da bi svaki prekid napada morao da bude obostran.

Sve to se dešava nakon telefonskog razgovora između ruskog lidera Vladimira Putina i njegovog američkog kolege Donalda Trampa.

Podsećanja radi, američki lider saopštio je da je sa ruskim predsednikom dogovorio velike isporuke ruskog dizel goriva na svetsko tržište.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je privremeno izuzeće od sankcija, koje omogućava isporuke ruskog dizel-goriva svetskom tržištu.

Tramp je naveo da je sa Putinom dogovorio hitne isporuke više od 300.000 tona dizela, uz dodatnih 500.000 tona u novembru i još milion tona kasnije.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Pregovori o Ukrajini u Majamiju

Juče su predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o načinima kako doći do deeskalacije i okočanja rata u Ukrajini, izajvio je američki specijalni izaslanik i pregovarač Stiv Vitkof.

On je dodao da su se učesnici složili da se nastave diplomatski napori kako bi se ostvarili ti ciljevi, preneo je Rojters.

Američki pregovarači tim, pored ostalih, činili su i Stiv Vitkof i drugi specijalni izaslanik Džared Kušner.

Ukrajinsku delegaciju činili su šef kabineta predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, direktor Spoljne obaveštajne službe Rustem Umerov, diplomatski savetnik Sergej Kislica i poslanik David Arahamija.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off

SAD su pozvale i savetnike za nacionalnu bezbednost Velike Britanije, Francuske i Nemačke, kao i predstavnike NATO-a i Evropske unije.