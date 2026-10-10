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Španiju11. novembra očekuje veliki generalni štrajk koji bi mogao ozbiljno da poremeti svakodnevni život širom zemlje, uključujući avio-saobraćaj, javni prevoz, prodavnice, restorane i muzeje.

Štrajk će trajati 24 sata, a organizuju ga vodeći španski sindikati u znak protesta zbog sve dublje stambene krize. Ovo bi bio prvi zajednički generalni štrajk dva najveća sindikalna saveza u zemlji za gotovo 15 godina.

Moguća otkazivanja letova i zastoji u prevozu

Putnici koji planiraju da putuju u Španiju, iz nje ili unutar zemlje mogli bi da se suoče sa otkazanim letovima i velikim kašnjenjima. Iako se obim poremećaja u avio-saobraćaju još ne može pouzdano proceniti, očekuje se da bi štrajk mogao da zahvati aerodromsko osoblje, kontrolore leta i kabinske posade.

Problemi se očekuju i u železničkom saobraćaju, uključujući brze vozove, gradski metro i autobuse. U Madridu i Barseloni moguće su velike protestne šetnje i blokade puteva, što bi moglo dodatno da oteža dolazak do aerodroma i kretanje kroz gradove.

Zatvaraju se restorani, prodavnice i muzeji?

Štrajk bi mogao da pogodi i turističke sadržaje. Pojedini restorani, prodavnice i muzeji mogli bi da budu zatvoreni ili da rade skraćeno ukoliko se zaposleni pridruže obustavi rada.

Turistima koji će se 11. novembra nalaziti u Španiji savetuje se da prate obaveštenja avio-kompanija i lokalnih prevoznika i da pre polaska provere status svojih rezervacija.

Šta ako vam otkažu let?

U slučaju otkazivanja leta, avio-kompanije su dužne da putnicima ponude povraćaj novca ili alternativni let. Međutim, ukoliko se štrajk tretira kao vanredna okolnost, putnici uglavnom nemaju pravo na dodatnu novčanu odštetu.