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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je američkog predsednika Donalda Trampa da koristi ukrajinsku pregovaračku delegaciju kao "paravan" dok istovremeno postiže dogovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o isporukama dizel goriva iz Rusije.

Zelenski je ocenio da takav pristup Vašingtona predstavlja nepošten odnos prema Ukrajini i upozorio da će novi energetski sporazumi omogućiti Moskvi da obezbedi dodatna sredstva za nastavak rata.

"Mislim da se naš tim jednostavno koristi kao paravan. To svakako nije pošteno i nije način na koji partneri treba da se ophode jedni prema drugima. Po mom mišljenju, nažalost, to je slaba odluka snažnih partnera", izjavio je Zelenski novinarima, prenosi Ukrainska pravda.

Ukrajinski predsednik smatra da je posebno problematično to što se pregovori o okončanju rata odvijaju istovremeno sa američkim odlukama koje bi mogle da povećaju ruske prihode od izvoza energenata.

"To Putinu daje više resursa i omogućava mu da vodi rat još agresivnije. I upravo u trenutku kada govorimo o miru, Amerika dozvoljava Rusiji da izvozi dizel. Govorimo o milionima, milijardama. U svakom slučaju, sav taj novac odlazi na rat", poručio je Zelenski.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Zelenski: Dozvoliti Rusiji da prodaje gorivo znači ulagati u njen rat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ocenio je da američko odobrenje za prodaju ruskog dizel goriva predstavlja direktno finansijsko jačanje Moskve i doprinos nastavku rata protiv Ukrajine.

"Dozvoliti Rusiji da prodaje naftne derivate znači ulagati u rat koji mora da se završi, a ne da se produžava", poručio je Zelenski na Telegramu.

On je upozorio da ustupci ruskom predsedniku Vladimiru Putinu neće doneti mir, već će, prema njegovim rečima, omogućiti nastavak napada na ukrajinske gradove i infrastrukturu.

"Rusija će na dizel 'uzvratiti' novim terorom i podmuklošću", naveo je Zelenski, pozivajući na dodatne sankcije i snažniji pritisak na Moskvu.

Prema pisanju Ukrinforma, uz odobrenje SAD, Rusija će na svetsko tržište isporučiti 300.000 tona dizel goriva, uz mogućnost povećanja izvoza u narednom periodu.

SAD odobrile trgovinu ruskim dizelom

Tramp je 9. oktobra saopštio da je razgovarao sa Putinom i postigao dogovor o isporukama ruskog dizel goriva, čime je otvoren put za ponovno plasiranje ovog energenta na američko i druga svetska tržišta.

Foto: Jae C. Hong/AP

Američko Ministarstvo finansija, preko Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), izdalo je Opštu licencu broj 135, kojom se odobravaju određene transakcije povezane sa prodajom, isporukom, istovarom i uvozom dizel goriva ruskog porekla.

Odobrenje predstavlja ublažavanje pojedinih ograničenja uvedenih Rusiji i omogućava trgovinu dizelom u okviru uslova propisanih američkom licencom.

Zelenski je ranije ocenio da dopuštanje prodaje ruskih naftnih derivata Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama praktično predstavlja ulaganje u nastavak rata protiv Ukrajine.

Nakon razgovora sa Trampom, Putin je potvrdio da je Rusija spremna da isporučuje naftne derivate američkom i svetskom tržištu. Ruski predsednik izrazio je i nadu da će dve zemlje nastaviti saradnju.

Ovakav razvoj događaja izazvao je nezadovoljstvo Kijeva, čiji predstavnici istovremeno učestvuju u pregovorima sa američkom stranom o mogućnostima za okončanje rata.