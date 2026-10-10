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Veliki štrajk u Belgiji izazvao je ozbiljne poremećaje u avio-saobraćaju, a na aerodromu u Briselu otkazano je 103 leta, dok su još 34 kasnila. Hiljade putnika suočilo se sa neizvesnošću zbog obustave rada zaposlenih u kompaniji za opsluživanje aviona Alyzia.

Štrajk je održan u petak, 9. oktobra, u okviru nacionalnih protesta protiv mera belgijske vlade. Očekivalo se da će biti realizovana tek polovina letova koje opslužuje Alyzia, a među pogođenim avio-kompanijama našle su se Brussels Airlines, ITA Airways, Air Arabia i United Airlines.

Uprava aerodroma saopštila je da su avio-kompanije direktno kontaktirale putnike kako bi ih obavestile o statusu letova i mogućim alternativama.

Protesti u Briselu Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ipak, nisu svi letovi bili pogođeni. Avioni koje opslužuje kompanija Aviapartner, uključujući letove Ryanaira, easyJeta, British Airwaysa, TUI-ja i Wizz Aira, uglavnom su saobraćali prema planu. Očekivalo se da će ukupno oko 400 letova biti realizovano.

Štrajk je deo šireg talasa protesta širom Belgije, tokom kojeg su poremećaji zabeleženi i u javnom prevozu, školama i ustanovama za brigu o deci. U Briselu je na hiljade sindikalaca i studenata izašlo na ulice, a tokom protesta došlo je i do sukoba pojedinih demonstranata sa policijom.

Putnicima je savetovano da provere status svojih letova i unapred isplaniraju dolazak do aerodroma, jer su mogući zastoji u javnom prevozu i na putevima.

Prema pravilima o pravima putnika, štrajk koji je van kontrole avio-kompanije može se tretirati kao vanredna okolnost, što u određenim slučajevima isključuje pravo na dodatnu novčanu odštetu.

Međutim, putnici čiji su letovi otkazani i dalje imaju pravo na povraćaj novca ili preusmeravanje na drugi let, u skladu sa važećim pravilima.

Podsetimo, u Francuskoj trenutno traje talas protesta koji je počeo demonstracijama srednjoškolaca krajem septembra, a tokom oktobra prerastao u širi pokret zbog problema u obrazovanju, budžetskih rezova i rasta troškova života.

Protesti su se proširili na više gradova, a zabeleženi su i sukobi sa policijom.

Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Demonstranti protestuju zbog nedostatka novca za škole, pretrpanih učionica, loših uslova i manjka nastavnog osoblja. Sindikati nastavnika i studenata pridružili su se protestima, a dana 6. oktobra održani su veliki skupovi širom zemlje.

Prevoznici kamiona i autobusa u Francuskoj najavili su akcije za 21. oktobar, uz mogućnost blokiranja puteva oko Pariza. Tokom oktobra najavljene su i obustave rada u avio-saobraćaju, energetskom sektoru i drugim delatnostima.

(Kurir.rs/The Sun)

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