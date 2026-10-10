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Broj poginulih u ruskom napadu na Zaporožje na jugoistoku Ukrajine, koji je izveden rano jutros, povećao se na 7, uključujući troje dece, saopštio je vršilac dužnosti šefa Zaporoške vojne uprave Mihailo Semikin.

On je objavio na Telegramu da je u napadu povređeno najmanje 10 osoba, uključujući jedno dete, kao i da se dvoje povređenih nalaze u teškom stanju, preneo je Ukrinform.

Semikin je naveo da su operacije potrage i spasavanja u toku i da je moguće da još ima ljudi ispod ruševina.

Prethodno je bilo saopšteno da su u ruskom napadu na petospratnu stambenu zgradu u Zaporožju poginule najmanje dve osobe.

Ruske snage napale su rano jutros Zaporožje navođenim bombama.