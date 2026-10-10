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Ukrajinski dronovi napali su rusku Kalušku oblast tokom noći između 8. i 9. oktobra, saopštio je gubernator Vladislav Šapša. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage pogodile su infrastrukturu u Kalugi, ali nije izneo dodatne detalje. Povređeno je devet osoba, od kojih je pet hospitalizovano.

Kompanija Jandeks (Yandex) kasnije je saopštila da je njen data centar u Kalugi bio meta napada dronovima. Niko od zaposlenih nije povređen, ali je "nekoliko modula data centra potpuno onesposobljeno". Kompanija je upozorila da bi moglo doći do poremećaja u radu pojedinih Jandeksovih servisa.

Ovo je bio drugi napad na data centre ruskog tehnološkog giganta u poslednja dva dana. Tokom noći između 7. i 8. oktobra dronovi su pogodili data centar u Sasovu, u Rjazanjskoj oblasti. Izbio je požar, a data centar je potpuno isključen iz rada.

Ubrzo nakon napada korisnici su počeli da prijavljuju probleme u radu Jandeksovih servisa, informativnih sajtova i drugih usluga, uključujući Avito, Ivi, Megafon, Ruske železnice i T-Bank.

Reagujući na napade, Jandeks je saopštio da su njegovi data centri "gvozdeno srce" kompanije i da je održavanje njihovog rada "od presudnog značaja za usluge koje su postale deo svakodnevnog života ljudi".

"Razumemo da za naše korisnike, klijente i partnere svaki prekid rada remeti planove i sprečava ih da obavljaju stvari koje inače rade u svakodnevnom životu ili na poslu. Timovi Jandeksa čine sve što mogu, danju i noću, kako bi servisi nastavili da funkcionišu i kako bi pomogli onima koji su pogođeni incidentom. To je trenutno naš najvažniji zadatak, ali, nažalost, nije lako", saopštila je kompanija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski kratko se osvrnuo na napad na Jandeks uveče 8. oktobra.

"Svi znate da su oni (ruske snage) gađali naše data centre i da ih i dalje gađaju. Mi smo odgovorili. Ne mogu da iznesem sve detalje", rekao je Zelenski.

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Rusija poslednjih nedelja redovno napada data centre u Ukrajini. Od kraja septembra ruske snage oštetile su ili uništile data centre najmanje osam kompanija. Rusko Ministarstvo odbrane ove napade nazvalo je "prinudnom digitalnom detoksikacijom".

Posledice ruskog napada na Zaporožje

Ruske snage su ujutru 9. oktobra napale Zaporožje avionskim bombama.

Mihajlo Semikin, načelnik Zaporoške regionalne vojne administracije, saopštio je da je na grad bačeno šest avionskih bombi.

Oštećene su stambene kuće i automobili.