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Ruski vojni zvaničnik zapretio je da Moskva planira da "potopi Kijev u kanalizaciju", dok Vladimir Putin nastavlja napade na elektrane i ukrajinska vodovodna postrojenja.

Nakon što je u samo dva dana, prema navodima izvora, ubijeno gotovo 80 civila, pojavile su se tvrdnje da ruski predsednik namerava da ukrajinsku prestonicu učini potpuno nepodobnom za život.

Strah se proširio Kijevom nakon što je Putin intenzivirao napade, uključujući žestoko bombardovanje grada na njegov 74. rođendan.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike da privremeno napuste grad, upozoravajući da je "danas pitanje opstanka".

Nekadašnji svetski šampion u boksu izjavio je:

"Svakog dana dobijamo nove izveštaje o uništenim zgradama, povređenima i poginulima. Granatiranje našeg grada postaje sve intenzivnije."

U međuvremenu, pojedini ruski zvaničnici i propagandisti otvoreno likuju zbog sve većeg razaranja, tvrdeći da Ukrajinu pogađa "Božji gnev".

1/7 Vidi galeriju Veliki ruski napad dronovima i raketama na Kijev uoči 74. Putinovog rođendana Foto: screenshot X

Rusi prete da će Kijev potopiti u kanalizaciju

Ruski propagandista Andrej Medvedev, za kojeg se u tekstu navodi da je bivši komandant Vagnerove grupe, izjavio je da Rusija želi da vidi Kijev kako se "davi u kanalizaciji", dok nestanci struje onesposobljavaju sisteme za odvođenje otpadnih voda.

Prekidi u snabdevanju električnom energijom u jednom od kanalizacionih postrojenja već su izazvali probleme sa otpadnim vodama u kijevskom naselju Borščagovka.

Ratni dopisnik Jurij Kotenok upozorio je stanovnike da bi mogli da osete "odgovarajući neprijatan miris" nakon kvara na postrojenju.

Dalji poremećaji mogli bi da izazovu ozbiljnu krizu javnog zdravlja.

Istovremeno, navodi se da Putin tokom putovanja u inostranstvo koristi prenosivi toalet kako bi sprečio strane obaveštajne službe da analiziraju njegov urin i izmet.

Ukrajina bi mogla da se suoči sa dodatnim razaranjima nakon što su se pojavile glasine da se jedan od najozloglašenijih ruskih komandanata, Sergej Surovikin, poznat kao "General Armagedon", vratio iz Afrike kako bi predvodio nove napade na civilnu infrastrukturu.

1/10 Vidi galeriju Ruski napad na Kijev, pogođena Akademija nauka, ima mrtvih i ranjenih Foto: Printscreen, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, jedan izvor iz Moskve odbacio je te tvrdnje, poručivši da je "Putin sasvim sposoban da sam bude Armagedon".

Kijev je bio jedan od 30 ukrajinskih gradova pogođenih tokom noćnih napada dronovima.

Zbog intenzivnog bombardovanja obustavljen je rad metroa u pojedinim delovima ukrajinske prestonice.

U napadu vođenom avionskom bombom u Zaporožju poginula je jedna osoba, dok je još jedna osoba stradala u napadu na Ivano-Frankovsk.

Prema navodima iz teksta, u poslednja dva dana u ruskim napadima ubijeno je najmanje 78 ljudi, dok je 215 povređeno.

Bombardovanje dva puna putnička autobusa i jedne stambene zgrade osuđeno je kao "ratni zločin", nakon što su vozila zahvaćena plamenom.

Potresne fotografije sa mesta napada prikazuju ugljenisane ostatke autobusa na ulicama.

Tela žrtava mogla su se videti na ulici, okružena ruševinama i ostacima uništenih vozila.

Ukrajina uzvratila napadima na rusku vojnu industriju

Razorni napadi izazvali su snažan odgovor ukrajinskih snaga.

Ukrajinska vojska gađala je fabriku vojne industrije u Redkinu, u ruskoj Tverskoj oblasti, čime je, prema navodima izvora, naneta šteta ruskim kapacitetima za proizvodnju krstarećih raketa H-55 i H-101.

Istovremeno, talas ukrajinskih dronova iznad Moskve doveo je do ozbiljnih poremećaja u avio-saobraćaju.