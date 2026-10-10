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Predsednik SAD, Donald Tramp odlučio je da postigne dogovor s Rusijom o isporuci dizelanakon što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije postupio po približno šest američkih zahteva da Ukrajina obustavi napade na ruske rafinerije, izjavio je američki zvaničnik upoznat sa razgovorima za portal Aksios.

Zašto je to važno?



Dogovor s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom izazvao je novu krizu u odnosima Vašingtona i Kijeva i mogao bi da ugrozi nove napore Trampove administracije da se postigne sporazum o okončanju rata.

Američki zvaničnik ocenio je da Zelenski pogrešno procenjuje situaciju i da nastavkom napada na rafinerije narušava dobru volju koju je izgradio u odnosima s Trampom tokom prethodnih šest meseci.

Zelenski je, s druge strane, rekao da je dogovorom zatečen i nazvao ga nepravednim i nepoštenim poklonom Putinu.

1/7 Vidi galeriju Konferencija za medije Trampa i Putina Foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia, Wu Xiaoling / Xinhua News / Profimedia

Šta se događalo tokom pregovora u Majamiju?



Ukrajinski napadi na ruske rafinerije poslednjih meseci ozbiljno su pogodili rusku energetsku infrastrukturu i doprineli energetskoj krizi u Rusiji. Moskva je odgovorila zabranom izvoza dizela, što je dodatno opteretilo svetsko tržište tog goriva, već pogođeno ratom u Iranu.

Zelenski je poručio Trampu i njegovim izaslanicima Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru da je Ukrajina spremna da obustavi napade na ruske rafinerije ukoliko Rusija istovremeno prekine udare na ukrajinske elektrane.

Vašington je, međutim, tražio da Ukrajina jednostrano obustavi napade, uz obrazloženje da oni doprinose rastu cena goriva u SAD.

Prema američkom zvaničniku, Tramp nije smatrao da su ukrajinski napadi na rafinerije uporedivi s ruskim udarima na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Da li je Ukrajini zaprećeno obustavom obaveštajne pomoći?



Tokom osam sati razgovora u Majamiju, američki izaslanici obavestili su ukrajinsku delegaciju da Tramp namerava da razgovara s Putinom i ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela.

Jedan ukrajinski zvaničnik tvrdio je da su Vitkof i Kušner zapretili mogućnošću prekida razmene američkih obaveštajnih podataka ako Kijev nastavi da ignoriše američke zahteve.

Američki zvaničnik negirao je da je takva pretnja izrečena, navodeći da je ukrajinskoj strani samo poručeno da ne preduzima poteze koji štete američkim potrošačima.

1/23 Vidi galeriju Džared Kušner i Stiv Vitkof u Kijevu s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: Ukrainian Presidential Press Off



O čemu se još razgovaralo?



Pregovori su obuhvatili bezbednosne garancije koje bi SAD, Evropa i NATO pružili Ukrajini u okviru eventualnog sporazuma o okončanju rata, kao i nove predloge za rešavanje teritorijalnih pitanja.

Vitkof i Kušner predstavili su i plan posleratne obnove Ukrajine, uključujući finansiranje obnove zemlje, jačanje ukrajinske vojske i rešavanje budžetskih problema.

Razgovaralo se i o putu Ukrajine ka članstvu u Evropskoj uniji, njenim budućim odnosima s NATO-om i mogućem bezbednosnom okviru za Evropu i Rusiju.

Američki izaslanici razmatraju mogućnost posete Moskvi i Kijevu naredne nedelje kako bi razgovarali o mirovnim predlozima, ali nije jasno kako će sukob oko dogovora o dizelu uticati na njihove planove.

1/18 Vidi galeriju Stiv Vitkof i Džared Kušner u Kremlju na sastanku sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL



Putin nije pristao na nastavak mirovnih pregovora



Prema rečima Jurija Ušakova, savetnika ruskog predsednika za spoljnu politiku, Putin tokom 90-minutnog telefonskog razgovora s Trampom nije pristao da se obaveže na nastavak mirovnih pregovora s Ukrajinom.