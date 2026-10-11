Planeta
TRESLO SE TLO KOD KRITA: Detektovan potres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali
- Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihteru registrovan je u nedelju u 20.22 časova na području Krita, nedaleko od zapadne obale ostrva.
- Hipocentar je bio na dubini od oko 33,8 kilometara, a za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
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Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je u nedelju, 11. oktobra 2026. godine, u 20.22 časova na području Krita, najvećeg grčkog ostrva.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se nedaleko od zapadne obale ostrva, na geografskim koordinatama 35.3595 severne geografske širine i 23.2196 istočne geografske dužine.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 33.8 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
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