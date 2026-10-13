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Predsednik SAD Donald Tramppohvalno je govorio o sporazumu o isporuci dizela sklopljen sa Rusijom, uprkos protivljenju poslanika obe stranke, koji smatraju da taj sporazum verovatno krši američki zakon kojim se zabranjuje uvoz ruskih energenata sve dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu.

Tramp je izjavio da bi dogovor o ukidanju sankcija na izvoz ruske nafte pomogao u snižavanju visokih cena goriva. Ipak, pojedini analitičari sumnjaju da bi količina dizela koju bi Rusija, prema Trampovim rečima, trebalo da isporuči u naredna tri meseca značajnije uticala na pad cena, budući da odgovara tek dvanaestočasovnoj globalnoj potrošnji tog goriva.

Tramp je u petak objavio da je Rusija pristala da snabdeva svetska tržišta dizelom, a njegova administracija privremeno je ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za finansiranje rata u Ukrajini. Tramp je u ponedeljak istakao da će taj dogovor koristiti američkim poljoprivrednicima i stočarima.

Cena dizela porasla je za više od 60 odsto otkako je Tramp pre sedam meseci pokrenuo rat protiv Irana, a visoke cene ugrozile su izglede republikanaca da zadrže tesnu većinu u američkom Kongresu na izborima na polovini mandata, zakazanim za 3. novembar.

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Grupa američkih senatora iz redova republikanaca i demokrata pozvala je u nedelju Trampa da "promeni smer" kada je reč o dogovoru o isporuci dizela iz Rusije. Oni su naveli da bi taj sporazum mogao da predstavlja kršenje zakona iz 2022. godine, donetog kako bi se pružila podrška Ukrajini u nastojanju da odbije ruske osvajače.

"Trebalo bi dodatno da pooštrimo sankcije, a ne da ih podrivamo dozvoljavanjem uvoza ruskog dizela i rizikujemo gubitak pregovaračke moći, narušavanje kredibiliteta kod saveznika i ohrabrivanje naših protivnika", poručio je republikanski senator Džeri Moran u objavi na društvenim mrežama.

Tramp je kao glavni razlog za rast cena dizela naveo ukrajinske napade na ruske rafinerije nafte.

"Doneo sam pravu odluku za američki narod - UVEK, AMERIKA NA PRVOM MESTU! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP", napisao je Tramp na društvenim mrežama.

Tramp je u ponedeljak odbacio kritike na račun tog dogovora koje su uputili članovi njegove stranke. On je to izjavio novinarima dok je napuštao Belu kuću na putu za Ohajo.

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"Pa, mislim da ti republikanci zapravo ne mogu biti ozbiljni. Možemo da uvedemo ograničenja za naftu, ali ostatak sveta bio bi teško pogođen ako bismo to uradili", rekao je on.

Tramp i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom vikenda su se sukobili zbog ukrajinskih napada na ruske rafinerije. Tramp je izjavio da je Ukrajini potreban novi predsednik, dok je Zelenski obećao da će raspisati izbore ako Rusija pristane na primirje u trajanju od 60 dana.

Tramp je u nedelju objavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorile o obustavi napada na energetsku infrastrukturu na teritoriji druge strane. Međutim, nije bilo jasno da li će takav dogovor potrajati.

"Pa, dogovorili su se. Dogovorili su se zato što sam ja rekao da su se dogovorili... Taj rat mora da se završi", rekao je Tramp novinarima.

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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su u toku kontakti o mogućem energetskom primirju, koje je najavio Tramp. Odbio je da komentariše da li će se primirje odnositi isključivo na rafinerije nafte.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da Kijev podržava primirje, ali da obe strane moraju da ga poštuju. Istakao je da je „sve jasnije“ da Rusija nije spremna da prihvati prekid vatre, s obzirom na to da je Moskva u ponedeljak napala šest ukrajinskih energetskih postrojenja.

Zelenski je u ponedeljak, gostujući u emisiji "America's Newsroom" na televiziji Foks njuz, izjavio da ukrajinski napadi na ruske rafinerije nisu glavni uzrok rasta cena goriva.

"Svi razumeju da cene dizela ne zavise od naših napada na postrojenja za proizvodnju dizela u Rusiji. Svi razumeju da to zavisi od blokade... Ormuskog moreuza", rekao je Zelenski.