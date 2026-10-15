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UZBUNA U OSNOVNOJ ŠKOLI U OREGONU: Policija reagovala na dojavu o mogućoj pretnji od naoružanog napadača (VIDEO, FOTO)
- Škola je stavljena pod blokadu, a građanima je poručeno da izbegavaju područje oko škole.
- Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima ni o osumnjičenom.
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Policija reaguje na dojavu o mogućoj pretnji od naoružanog napadača u osnovnoj školi "Silver Rail" u Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon.
Škola je stavljena pod blokadu, a policijska uprava Benda pozvala je građane da izbegavaju područje oko škole, javljaju lokalni mediji.
Portparol školskog okruga Bend-La Pajna potvrdio je da je došlo do incidenta sa aktivnim napadačem, ali nije izneo dodatne detalje.
Za sada nema dodatnih informacija o incidentu, uključujući podatke o eventualno povređenima ili osumnjičenom.
Kurir.rs/Agencije
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