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MAKRON: Francuska će nastaviti da podržava Ukrajinu, Rusija bira eskalaciju
- Istakao je da Rusija bira eskalaciju i da Ukrajini treba obezbediti sredstva za odbranu civila i infrastrukture.
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Predsednik Francuske Emanuel Makron ponovio je danas tokom tazgovora u Briselu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da je Francuska odlučna da ostane uz Ukrajinu i ukrajinski narod.
"Dok Rusija bira eskalaciju jer je zaglavljena na frontu, od ključne je važnosti da zajedno Ukrajini obezbedimo sva sredstva neophodna za odbranu i zaštitu njenog civilnog stanovništva i infrastrukture", napisao je Makron na platformi X.
On je dodao da Francuska ostaje odlučna da nastavi da podržava Ukrajinu u nastojanjima da se postigne "čvrst i trajan mir".
"Francuska će nastaviti da preuzima odgovornost", poručio je Makron.
Kurir.rs/Tanjug
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