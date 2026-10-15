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Predsednik Francuske Emanuel Makron ponovio je danas tokom tazgovora u Briselu sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim da je Francuska odlučna da ostane uz Ukrajinu i ukrajinski narod.

"Dok Rusija bira eskalaciju jer je zaglavljena na frontu, od ključne je važnosti da zajedno Ukrajini obezbedimo sva sredstva neophodna za odbranu i zaštitu njenog civilnog stanovništva i infrastrukture", napisao je Makron na platformi X.

On je dodao da Francuska ostaje odlučna da nastavi da podržava Ukrajinu u nastojanjima da se postigne "čvrst i trajan mir".

"Francuska će nastaviti da preuzima odgovornost", poručio je Makron.

Kurir.rs/Tanjug

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