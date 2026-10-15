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PUCNJAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI U OREGONU: Ima mrtvih i povređenih, među žrtvama i DECA! Ubijen napadač (VIDEO, FOTO)
- Više osoba je povređeno u pucnjavi u osnovnoj školi Silver Rejl u Bendu, u Oregonu, a među žrtvama ima i dece.
- Najmanje dvoje je hospitalizovano, dok je napadač ubijen nakon što je policija stigla na lice mesta.
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Više osoba je povređeno, a najmanje dvoje hospitalizovano danas nakon pucnjave u osnovnoj školi u Bendu, u američkoj saveznoj državi Oregon, a napadač je ubijen pucnjavi koja je izbila nakon što je policija stigla na lice mesta, preneo je AP.
"U ovom trenutku nemamo tačan broj povređenih) Znamo da su među žrtvama i deca", izjavila je portparolka Policijske uprave Benda Šila Miler.
Reč je o osnovnoj školi Silver Rejl, a policija je ubrzo nakon što je stigla na lice mesta ustrelila napadača.
Miler nije potvrdila da li su ga pogodili policajci ili neko od građana.
Školu Silver rej pogađa 459 učnika, i to deca od vrtićkog uzrasta do petog razreda.
Kurir.rs/AP
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