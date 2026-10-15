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Letonski premijer Andris Kulbergs izjavio je novinarima u Briselu da bi za pomoć Ukrajini bilo dovoljno da svaki stanovnik Evropske unije godišnje donira iznos koji odgovara ceni jednog piva.

Kulbergs je naglasio da je potrebno nastaviti pružanje podrške Ukrajini i pooštriti sankcije protiv Rusije.

Pozvao je i građane da manje razmišljaju o sopstvenoj udobnosti, ističući da podrška Ukrajini ima svoju cenu.

Letonski premijer predložio je da svaki Evropljanin godišnje popije jedno pivo manje, a ušteđeni novac donira Ukrajini.

"To je jedno pivo manje godišnje za svakog Evropljanina. To možemo sebi da priuštimo. Ali Ukrajini je ta pomoć sada potrebna. To jedno pivo predstavlja samo trošak, dok se tamo, u Ukrajini, cena plaća životima. Mi ćemo piti manje, a tamo će se spasavati životi", rekao je Kulbergs.

Letonija šalje pomoć Ukrajini

Početkom oktobra objavljeno je da je letonska vlada, odgovarajući na zahtev Ukrajine za pomoć, odobrila slanje humanitarne pomoći ukrajinskom zdravstvenom sistemu.

Pomoć obuhvata medicinsku opremu za negu pacijenata i hitno lečenje, kao i vozila hitne pomoći.

Pored toga, letonsko Ministarstvo privrede iskoristiće preostala sredstva za kupovinu još 12 dizel-generatora.