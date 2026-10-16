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Severna Koreja testirala je strateške krstareće rakete lansirane sa podmornica u Istočnom Korejskom moru, prenela je severnokorejska državna novinska agencija KCNA.

U izveštaju KCNA se navodi da je testiranje strateške krstareće rakete "doprinelo proveri rutinske mobilizacione spremnosti podvodnih borbenih sistema i usavršavanju sposobnosti mornarice za izvršenje strateških misija".

U izveštaju se ističe da je testiranje rakete doprinelo proveri visoke pouzdanosti i sposobnosti severnokorejskih sredstava za odvraćanje rata i dodaje da probno lansiranje nije imalo nikakav negativan uticaj na bezbednost susednih zemalja.

Probnom lansiranju su prisustvovali severnokorejski general Kim Džong-sik i prvi potpredsednik Centralnog komiteta Komunističke partije general Džang Čang-ha.

(Kurir.rs/Tanjug)

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