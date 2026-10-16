SEVERNA KOREJA ISPALILA RAKETU SA MORA: Testirali strateški projektil lansiran sa podmornice
- Pjongjang tvrdi da je probno lansiranje proverilo spremnost podvodnih borbenih sistema i sposobnost mornarice za strateške misije.
- KCNA navodi i da test nije imao negativan uticaj na bezbednost susednih zemalja, a prisustvovali su mu visoki vojni zvaničnici.
Severna Koreja testirala je strateške krstareće rakete lansirane sa podmornica u Istočnom Korejskom moru, prenela je severnokorejska državna novinska agencija KCNA.
U izveštaju KCNA se navodi da je testiranje strateške krstareće rakete "doprinelo proveri rutinske mobilizacione spremnosti podvodnih borbenih sistema i usavršavanju sposobnosti mornarice za izvršenje strateških misija".
U izveštaju se ističe da je testiranje rakete doprinelo proveri visoke pouzdanosti i sposobnosti severnokorejskih sredstava za odvraćanje rata i dodaje da probno lansiranje nije imalo nikakav negativan uticaj na bezbednost susednih zemalja.
Probnom lansiranju su prisustvovali severnokorejski general Kim Džong-sik i prvi potpredsednik Centralnog komiteta Komunističke partije general Džang Čang-ha.
(Kurir.rs/Tanjug)