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Jemenska vlada pozvala je Ujedinjene nacije i međunarodnu zajednicu na hitnu akciju za okončanje opsade grada Taiza i okolnih područja, a Svetski program za hranu (WFP) upozorava da zbog eskalacije sukoba i zatvaranja puteva oko 800.000 ljudi ne može da dobije pomoć.

Jemenska vlada, međunarodno priznata, pozvala je u sredu UN, Savet bezbednosti, humanitarne organizacije i organizacije za ljudska prava da obezbede otvaranje puteva i pristupnih tačaka za civile i isporuku neophodnih zaliha, prenela je Al džazira. Vlada za eskalaciju i ograničavanje humanitarnog pristupa optužuje pokret Huti.

Ministarka spoljnih poslova i iseljenika Jemena, Afrah el Zuba, uputila je pismo generalnom sekretaru UN i drugim međunarodnim zvaničnicima, upozoravajući da bi pogoršanje opsade moglo da ima posledice po više od četiri miliona ljudi, uključujući stanovnike Taiza i raseljene iz okolnih okruga.

Vlada je zatražila ukidanje ograničenja kretanja, otvaranje puteva za civile i snabdevanje, kao i bezbednu i kontinuiranu isporuku hrane, goriva i vode za piće.

Svetski program za hranu upozorio je da zbog pomeranja linija fronta, zatvaranja puteva i bezbednosnih rizika ne može da dopre do oko 800.000 ljudi kojima je potrebna pomoć, od kojih je većina u Taizu.

U samoj provinciji pomoć ne može da stigne do više od 600.000 ljudi, uključujući više od 200.000 žena i dece. Broj pogođenih porastao je nakon što su od početka septembra postale nedostupne i pojedine zajednice na zapadnoj obali Jemena.

Predstavnik WFP-a i direktor programa u Jemenu Alkoder Dalum rekao je da je organizacija duboko zabrinuta zbog sve većeg broja ljudi do kojih ne može da dopre. Upozorio je da su mnoge porodice više puta raseljene i da se već suočavaju sa teškoćama u nabavci osnovnih namirnica, zbog čega bi produženi prekid isporuke pomoći mogao da dovede do šire humanitarne katastrofe.

Prema podacima WFP-a, deset od 16 okruga u provinciji Taiz već se nalazi u četvrtoj fazi nesigurnosti u snabdevanju hranom, koja označava vanredno stanje. Zalihe pšeničnog brašna u područjima koja program prati gotovo su iscrpljene, a preostale zalihe hrane na lokalnim tržištima mogle bi da potraju još kratko ukoliko se ograničenja nastave. Zatvaranje puteva otežava ne samo dopremanje humanitarne pomoći već i komercijalno snabdevanje, povećava troškove transporta i ugrožava pristup hrani za porodice sa niskim prihodima.

Kriza se ne ograničava na Taiz. Prema podacima WFP-a, više od 18 miliona ljudi širom Jemena suočava se sa ozbiljnom nesigurnošću u snabdevanju hranom, dok oko 2,2 miliona dece mlađe od pet godina pati od akutne neuhranjenosti. Među njima je oko 500.000 dece sa teškom akutnom neuhranjenošću. WFP je takođe saopštio da bi, ukoliko ne dobije dodatna sredstva, od novembra mogao drastično da smanji pomoć.

Za nastavak programa u Jemenu do kraja 2027. godine potrebno je 268 miliona dolara, koji bi bili namenjeni hitnoj pomoći u hrani, podršci u ishrani, školskim obrocima, jačanju otpornosti zajednica i humanitarnoj logistici.