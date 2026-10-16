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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je da naredi napade na lidere palestinske militantne grupe Hamas u Pojasu Gaze nekoliko nedelja pre napada te grupe izvedenog 7. oktobra 2023. godine, iako su ga zvaničnici izraelske bezbednosne službe Šin Bet obavestili da bi lideri Hamasa mogli da budu likvidirani, objavio je danas Kanal 12.

Kako navodi izraelska televizija, Netanjahu je istovremeno naložio Koordinatoru za vladine aktivnosti na teritorijama (COGAT) da ispita mogućnost pružanja ekonomskih olakšica Hamasu koje bi finansirao Katar, u zamenu za održavanje mira, prenosi Tajms of Izrael.

Ubijeni lider Hamasa Jahja Sinvar Foto: AP Adel Hana

Pozivajući se na visokog zvaničnika koji je prisustvovao sastanku, Kanal 12 navodi da je Netanjahu 14. septembra 2023. godine, tokom sastanka sa čelnicima Šin Beta uoči jevrejske Nove godine Roš Hašana, pokrenuo pitanje ciljanih likvidacija.

To se dogodilo dan nakon protesta Palestinaca duž granice sa Gazom, kada je Netanjahu upozorio da bi rat sa militantnim grupama u Pojasu Gaze mogao da izbije "u svakom trenutku".

Tadašnji direktor Šin Beta Ronen Bar rekao je da bi lideri Hamasa mogli da budu ubijeni u svojim kancelarijama u Gazi, ali je Netanjahu, prema izveštaju, ocenio da bi takav vazdušni napad trebalo da se izvede tek nakon "velikog napada", dok bi u suprotnom trebalo izvesti "nešto manje".

Ronen Bar Foto: YOSSI ZELIGER / AFP / Profimedia

Istovremeno, COGAT se, po Netanjahuovom nalogu, sastao sa katarskim izaslanikom Mohamedom el Emadijem kako bi razmotrili mogućnost pružanja ekonomskih olakšica Hamasu u zamenu za mir.

Iz Netanjahuovog kabineta nisu želeli da komentarišu ove navode.

Izveštaj je objavljen dan nakon što je Bar podneo tužbu za klevetu protiv Netanjahua i zatražio odštetu od tri miliona šekela (oko 865.000 evra), zbog tvrdnji izraelskog premijera da bivši šef Šin Beta nije upozorio na predstojeći napad.

Bar u tužbi navodi upozorenja i preporuke za delovanje protiv Hamasa za koje tvrdi da ih je Netanjahu ignorisao.

On je naveo i da je 14. septembra primljena "neuobičajena poruka od neprijatelja" i da je o tome obavestio Netanjahua, ali nije izneo detalje o njenoj sadržini.