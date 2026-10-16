SITUACIJA KRITIČNA: Za godinu dana od početka prekida vatre Izraela i Hamasa u Gazi ubijeno 1.501 ljudi
- U poslednja 24 sata povređeno je 17 ljudi, a od oktobarskog primirja ukupno 5.323, navodi se u saopštenju.
- Skoro 840 tela poginulih pronađeno je na tom području, dok je primirje između Izraela i Hamasa stupilo na snagu u oktobru 2025.
Od početka prekida vatre u oktobru prošle godine, u Pojasu Gaze je ubijena 1.501 osoba, saopštilo je danas palestinsko Ministarstvo zdravlja.
Ministarstvo je navelo da je 17 ljudi povređeno u Pojasu Gaze poslednja 24 sata, što se dodaje na 5.323 povređenih od prekida vatre iz oktobra 2025. godine, prenosi Al Džazira.
Skoro 840 tela poginulih u sukobu između palestinskog militantnog pokreta Hamas i Izraela, pronađeno je na tom području je u istom periodu, dodaje se saopštenju.
U oktobru 2025. godine stupilo je na snagu primirje između Izraela i Hamasa, koje je postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, čime je okončan dvogodišnji rat koji je počeo u oktobru 2023. godine, nakon što je Hamas napao jug Izraela i odatle oteo 251 taoca.