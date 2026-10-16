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Od početka prekida vatre u oktobru prošle godine, u Pojasu Gaze je ubijena 1.501 osoba, saopštilo je danas palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Ministarstvo je navelo da je 17 ljudi povređeno u Pojasu Gaze poslednja 24 sata, što se dodaje na 5.323 povređenih od prekida vatre iz oktobra 2025. godine, prenosi Al Džazira.

Skoro 840 tela poginulih u sukobu između palestinskog militantnog pokreta Hamas i Izraela, pronađeno je na tom području je u istom periodu, dodaje se saopštenju.