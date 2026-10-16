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Polovina Britanaca izjasnila se da ne postoje okolnosti u kojima bi ratovali za svoju zemlju ali je većina ispitanih izjavila da podržava povećanje izdataka za odbranu, pokazala je danas objavljena anketa agencije Ipsos.

Broj onih koji su izjavili da ne bi ratovali za svoju zemlju jedva da se promenio od aprila 2025. godine, uprkos pozivima na "nacionalni razgovor" o odbrani i rastućoj zabrinutosti zbog pretnje iz zemalja kao što su Rusija, Kina i Iran, prenosi britanski Telegraf.

Samo 36 odsto ispitanih je reklo da postoje okolnosti u kojima bi se borili za Veliku Britaniju, što je malo više od 35 odsto koji su isto rekli prošle godine.

Saradnik u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe Hamiš Mandel je rekao da postoje pitanja o "spremnosti Britanije da se bori i žrtvuje", ali da anketa ne sugeriše da zemlja ne bi bila u stanju da se mobiliše građane u slučaju sukoba.

Među muškarcima je bilo više onih koji su rekli da bi se borili za svoju zemlju, nego što ne bi, pri čemu je 48 odsto reklo da postoje okolnosti u kojima bi išli u rat, a 40 odsto da ne bi bili spremni da to učine, dok je većina žena rekla da se neće boriti.

Uprkos individualnoj nevoljnosti da se ide u rat, anketa Ipsosa je otkrila da 51 odsto ljudi podržava povećanje izdataka za odbranu, što je skoro dvostruko više od 28 odsto koji su podržavali takav potez u junu 2022. godine.

Anketa Ipsosa sprovedena je među 1.090 odraslih Britanaca između 29. septembra i 1. oktobra.