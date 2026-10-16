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Dečak (14), koji je u nedelju zadobio izuzetno teške povrede od strujnog udara tokom takozvanog "surfovanja na vozu" (trainsurfing) na regionalnom vozu u Kelnu, sada je preminuo.

Dečak se u nedelju uveče popeo na krov voza RE5 i vozio se na njemu. Tokom vožnje je, kako se pretpostavlja, došlo do stvaranja električnog luka između visokonaponske kontaktne mreže i dečaka.

Kroz njegovo telo prošao je napon do čak 15.000 volti. Putnici su čuli glasan prasak, a zatim i krike, te su odmah obavestili mašinovođu koji je pokrenuo naglo kočenje u nuždi, nakon čega se  regionalni voz zaustavio.

Dečak preminuo u bolnici

Za alarmirane spasilačke službe akcija spasavanja bila je izuzetno teška. Pošto se teško povređeni četrnaestogodišnjak nalazio na krovu voza, kontaktna mreža je prvo morala biti isključena sa napona i uzemljena. Tek nakon toga su spasioci mogli bezbedno da započnu akciju. Mladić je na kraju spušten sa krova voza i pružena mu je prva pomoć.

Zbog povreda opasnih po život angažovan je i spasilački helikopter, koji je sleteo usred jedne raskrsnice na području Kelna. Četrnaestogodišnjak je prevezen u bolnicu na dalje lečenje.

Prema policijskim podacima, oko 80 procenata njegove kože bilo je u opekotinama. Lekari su se od tada neumorno borili za život dečaka - nažalost, bezuspešno.

"Četrnaestogodišnjak je preminuo u sredu u podne u bolnici", potvrdio je portparol policije za Bild.

(Kurir.rs/Bild)

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