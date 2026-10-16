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Dve odrasle osobe uhapšene su nakon što je policija pronašla devetoro dece koja su živela u, kako su nadležni opisali, užasnim uslovima. Policija sumnja da su neka deca možda bila držana u kavezima unutar male šupe, dok su druga živela u kući sa babom.

Američke vlasti saopštile su da je devetoro dece izmešteno iz kuće nakon što su pronađena u užasnim i nehumanim uslovima.

Džonatan Par, otac sedmoro dece, uhapšen je zbog sumnje na ugrožavanje dece. Kancelarija šerifa okruga Liking izvršila je pretres kuće u opštini Etna, u američkoj saveznoj državi Ohajo, u utorak popodne, nakon što su službe za zaštitu dece ukazale na tu adresu.

- U prijavi je navedeno fizičko zlostavljanje, uključujući uskraćivanje hrane i vode, nedovoljan životni prostor i primoravanje maloletnika da satima stoje sa ekserima između prstiju na nogama, kao i njihovo držanje iza kaveza ili prepreka - navedeno je u nalogu za hapšenje do kojeg je došao.

Kada su zamenici šerifa pretresli kuću, otkrili su leglo insekata, "užasne uslove za život" i "neadekvatne uslove za spavanje i nedostatak odgovarajuće posteljine" za decu, navodi se u nalogu.

- Neke stvari koje mogu da vam kažem jesu da su uslovi za život bili užasni, odvratni i da je u kući živelo devetoro dece sa troje odraslih - izjavio je kapetan Džej Kuk na konferenciji za novinare u sredu.

Deca, uzrasta od jedne do 13 godina, u međuvremenu su izmeštena iz kuće i predata na staranje Službi za zaštitu dece (CPS). Dve odrasle osobe, Džonatan Par (37) i Žaklin Kolman (32), uhapšene su zbog sumnje na ugrožavanje dece.

Par i Kolman nisu u braku, ali imaju četvoro zajedničke dece. Kolman ima još dvoje dece, dok Par ima još troje, rekao je Kuk.

Treća odrasla osoba koja je živela na imanju jeste baba stara 64 godine.

- Prilikom izvršenja pretresa, istražitelji su naišli na užasne i nebezbedne uslove za život, koji su izazvali ozbiljnu zabrinutost za zdravlje, bezbednost i dobrobit dece koja su boravila u kući - saopštila je kancelarija šerifa okruga Liking.

Prema navodima nadležnih, najmanje četvoro dece navodno je živelo u šupi na imanju zajedno sa Parom i Kolman.

Par se nalazio u šupi kada su policajci izvršili pretres. Kolman je nešto ranije otišla sa dvoje dece, ali je kasnije zaustavljena i privedena tokom saobraćajne kontrole. Kuk je opisao šupu kao "ne baš veliku", dodajući da je u pitanju "neka vrsta male pomoćne građevine".

Žaklin Kolman takođe je uhapšena zbog sumnje na ugrožavanje dece.

- Rečeno nam je da su neka deca možda bila stavljana u kaveze - rekao je Kuk, objašnjavajući da je pronađena konstrukcija dosezala otprilike do polovine visine vrata.

- Prema onome što nam je objašnjeno i što smo videli, nije se radilo o kavezu poput velikog kaveza za psa, već o nekoj vrsti sklopivog kaveza. Soba nije imala vrata, pa su taj kavez koristili da zatvore ulaz.

Kuk je rekao da su deca opisala kakvom su zlostavljanju bila izložena u kući.

- Ponekad je to bila kazna. Ponekad se dešavalo bez ikakvog razloga - morali su da stoje leđima naslonjeni na zid, u položaju sličnom čučnju uz zid. Prijavljeno je da su ponekad morali tako da stoje čitav dan.

Kuk je rekao da su u podu bili i ekseri, koji su, kako se sumnja, postavljeni "kao oznake za to gde treba da stave stopala".

U kući je pronađeno i nekoliko životinja, uključujući najmanje tri psa, koje su morali da uklone kako bi zamenici šerifa mogli da pretraže imanje. Kuk je odbio da komentariše da li će baba biti optužena.

Kolman i Par zadržani su u pritvoru uz kauciju od 150.000 dolara, a u sredu su se pojavili pred sudom radi formalnog izjašnjavanja po optužbama.

Par ima dosijee povezane sa posedovanjem oružja u saveznoj državi Viskonsin. Prema sudskim dokumentima koje je pregledao, optužba iz 2016. godine za upravljanje vatrenim oružjem pod dejstvom alkohola je odbačena, ali je Par proglašen krivim nakon što nije osporio krivicu po optužbama za ugrožavanje bezbednosti rukovanjem oružjem i nošenja skrivenog oružja.

Par bi ponovo trebalo da se pojavi pred sudom 23. oktobra. Naloženo mu je da ne kontaktira navodne žrtve niti Kolman.

Takođe mu je zabranjen kontakt sa bilo kim mlađim od 18 godina, a biće podvrgnut elektronskom nadzoru pomoću GPS uređaja, navodi se u sudskim dokumentima.