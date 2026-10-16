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U ruskim napadima dronovima u ranim jutarnjim satima u petak, 16. oktobra, pogođene su stambene i poslovne zgrade u Umanu, gde je povređeno pet osoba, dok je u Hmeljničkoj oblasti izbio požar u skladištu nafte.

U Kijevusu takođe prijavljena oštećenja stambenih objekata i prekidi u pružanju osnovnih usluga nakon napada na energetsku infrastrukturu, dok se protivvazdušna odbrana borila protiv nadolazećih dronova u nekoliko regiona.

U Umanu, gradu u Čerkaskoj oblasti u centralnoj Ukrajini, dron je pao na višespratnu stambenu zgradu i izazvao požar. Oštećen je i obližnji objekat obezbeđenja, a jedan muškarac ostao je zarobljen ispod ruševina pre nego što su ga spasioci izvukli na sigurno.

Prema rečima Ihora Tabureca, načelnika regionalne vojne administracije, povređeno je pet osoba, od kojih su tri prevezene u bolnicu. Preostale dve dobile su medicinsku pomoć na licu mesta.

U gradu je izbio i požar u poslovnim skladištima, ali su vatrogasci uspeli da ga stave pod kontrolu, rekao je Taburec. Ekipe hitnih službi nastavile su da rade na pogođenim lokacijama, dok su vlasti formirale operativni štab za reagovanje.



Ruski dronovi zapalili skladište nafte u Hmeljničkoj oblasti



Na zapadu Ukrajine, ruski dronovi pogodili su u četvrtak kasno uveče Šepetivski okrug u Hmeljničkoj oblasti i izazvali požar u skladištu nafte.

Načelnik regionalne vojne administracije Serhij Tiurin rekao je da su ruske snage više puta napadale oblast dronovima, zbog čega je reagovala ukrajinska protivvazdušna odbrana.

- Danas je neprijatelj više puta napao Hmeljničku oblast dronovima. Protivvazdušna odbrana je delovala. Bilo je presretanja - rekao je Tiurin.

On je potvrdio da je izbio požar u skladištu nafte i da su hitne službe intervenisale. U prvom izveštaju nije bio potvrđen broj eventualnih žrtava.



Ruski dronovi pogodili poslovne objekte u Čerkasima



U regionalnom centru Čerkasi, ruski dron pao je na područje privatnog preduzeća i izazvao novi požar. Taburec je rekao da su vatrogasci brzo ugasili vatru i da za sada nema izveštaja o povređenima.

Incidenti u Umanu i Čerkasima dogodili su se tokom ponovljenih vazdušnih uzbuna širom regiona. Vlasti su upozorile stanovnike da opasnost nije prošla čak ni nakon što su ekipe hitnih službi počele da saniraju posledice napada.



Kijev prijavio požare i oštećenja ključne infrastrukture



Rusijaje u četvrtak kasno uveče napala i ukrajinsku prestonicu, oštetivši kritičnu infrastrukturu i izazvavši prekide u snabdevanju električnom energijom u pojedinim delovima Kijeva i okolnog regiona.

Ostaci oborenog drona izazvali su požar u privatnoj kući u Ševčenkivskom okrugu. U Svjatošinskom okrugu izbilo je nekoliko požara, uključujući i jedan u nestambenom objektu.

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da su vatrogasci ugasili požare u Svjatošinskom okrugu i da iz tih incidenata nema prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko takođe je prijavio smanjen pritisak vode na desnoj obali grada, nakon oštećenja energetske infrastrukture u Kijevskoj oblasti. To pokazuje kako ruski napadi na elektroenergetsku mrežu nastavljaju da ometaju i druge ključne usluge.

Vitalij Kličko Foto: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, screenshot X, Not supplied / WillWest News / Profimedia, Serhii Okunev / AFP / Profimedia



Rusija dva puta napala Čortkiv na zapadu Ukrajine



Ruske snage izvele su i dva napada na Čortkiv, grad u Ternopoljskoj oblasti, saopštio je u petak ujutru načelnik regionalne vojne administracije Taras Pastuh.

Ekipe hitnih službi upućene su na mesto napada, gde je procena štete još bila u toku.

Prema rečima Pastuha, za sada nema neposrednih izveštaja o povređenima.



Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pratilo dronove na mlazni pogon



Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izdalo je ponovljena upozorenja tokom ranih jutarnjih sati u petak, dok su ruski dronovi na mlazni pogon prelazili preko centralnih i zapadnih delova zemlje.

Vojska je pratila dronove iznad Čerkaske, Kijevske, Žitomirske, Rivnenske, Vinicke, Hmeljničke, Nikolajevske i Dnjepropetrovske oblasti. Neki od njih kretali su se u pravcu Rivna, Lucka i Hmeljnickog.

Upozorenja su ukazivala na široko rasprostranjen vazdušni napad koji je uključivao brze dronove i primorao protivvazdušnu odbranu da reaguje u više regiona.

Tramp zahteva od Zelenskog da Ukrajina ne napada ruske rafinerije

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je poslednjih dana pojačao kritike na račun ukrajinskog predsednikaVolodimira Zelenskog, poručujući da bi Ukrajina trebalo da izabere novog lidera koji bi mogao da postigne dogovor sa Rusijom.

1/5 Vidi galeriju Razgovor volodimira Zelenskog i Donalda Trampa na samitu NATO-a u Ankari. Foto: Alex Brandon/AP

Američki predsednik insistira na pregovorima o okončanju rata i traži od Kijeva da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, dok istovremeno pokušava da postigne dogovor sa Vladimirom Putinom.

1/20 Vidi galeriju Vojna parada u Moskvi za Dan pobede - obraćanje Putina Foto: Youtube Printscreen