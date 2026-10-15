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Ukrajina je ostala bez presretačkih raketa za američki sistem PVO "patriot".

Zbog toga je sada znatno izloženija ruskim napadima balističkim projektilima, potvrdio je izvor upućen u situaciju, piše CNN.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mesecima je upozoravao da zemlji ponestaju američki presretači za patriot. Reč je o jednom od retkih obrambenih oružja koje može uspešno da presretne i uništiti balističke projektile.

Sistem patriot najnapredniji je američki PVO i protivraketni obrambeni sistem koji trenutno koristi Ukrajina. Radi se o izuzetno sofisticiranom oružju čiji moćni radari mogu istovremeno da prate stotine ciljeva na velikim udaljenostima, dok njegove rakete presretači uništavaju pretnje direktnim kinetičkim udarom, doslovno se zabijajući u njih pri ogromnim brzinama.

Zlatni standard PVO

Iako je izvorno razvijen još za vreme Hladnog rata, patriot se decenijama neprestano nadograđivao, a na ukrajinskom ratištu potvrdio se kao apsolutni "zlatni standard" obrane od ruskih balističkih projektila.

Njegova ključna važnost za obranu Kijeva i drugih urbanih centara leži u činjenici da je patriot praktično jedini sistem u ukrajinskom arsenalu sposoban pouzdano da obara ruske balističke i hipersonične rakete, poput zloglasnih Iskandera i Kinžala.

Donald Tramp, Volodimir Zelenski i sistem Patriot Foto: Shutterstock

Za razliku od krstarećih raketa ili sporih iranskih dronova koje mogu srušiti i stariji sovjetski sistemi ili lakše naoružanje, balističke rakete padaju na cilj iz gornjih slojeva atmosfere brzinama od više hiljada kilometara na sat, ostavljajući braniteljima svega nekoliko sekundi za regovanje.

Da vazdušni prostor Kijeva ne čuvaju rakete patriota, ruski balistički udari bi bez ikakvog otpora probijali obranu