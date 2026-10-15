PROPAST ZA KIJEV: Ukrajina ostala bez raketa za sisteme "patriot", Zelenski mesecima upozoravao
- Zbog toga je Kijev znatno izloženiji ruskim balističkim napadima, a Zelenski je mesecima upozoravao na nestašicu.
- Patriot je praktično jedini ukrajinski sistem koji pouzdano obara balističke i hipersonične rakete poput Iskandera i Kinžala.
Ukrajina je ostala bez presretačkih raketa za američki sistem PVO "patriot".
Zbog toga je sada znatno izloženija ruskim napadima balističkim projektilima, potvrdio je izvor upućen u situaciju, piše CNN.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mesecima je upozoravao da zemlji ponestaju američki presretači za patriot. Reč je o jednom od retkih obrambenih oružja koje može uspešno da presretne i uništiti balističke projektile.
Sistem patriot najnapredniji je američki PVO i protivraketni obrambeni sistem koji trenutno koristi Ukrajina. Radi se o izuzetno sofisticiranom oružju čiji moćni radari mogu istovremeno da prate stotine ciljeva na velikim udaljenostima, dok njegove rakete presretači uništavaju pretnje direktnim kinetičkim udarom, doslovno se zabijajući u njih pri ogromnim brzinama.
Zlatni standard PVO
Iako je izvorno razvijen još za vreme Hladnog rata, patriot se decenijama neprestano nadograđivao, a na ukrajinskom ratištu potvrdio se kao apsolutni "zlatni standard" obrane od ruskih balističkih projektila.
Njegova ključna važnost za obranu Kijeva i drugih urbanih centara leži u činjenici da je patriot praktično jedini sistem u ukrajinskom arsenalu sposoban pouzdano da obara ruske balističke i hipersonične rakete, poput zloglasnih Iskandera i Kinžala.
Za razliku od krstarećih raketa ili sporih iranskih dronova koje mogu srušiti i stariji sovjetski sistemi ili lakše naoružanje, balističke rakete padaju na cilj iz gornjih slojeva atmosfere brzinama od više hiljada kilometara na sat, ostavljajući braniteljima svega nekoliko sekundi za regovanje.
Da vazdušni prostor Kijeva ne čuvaju rakete patriota, ruski balistički udari bi bez ikakvog otpora probijali obranu
Kurir.rs/CNN