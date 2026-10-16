OTKRIVENO KAKO JE NESREĆNI MLADIĆ UŠAO KOD TIGRA! Mrtvozornik otkrio jezive detalje tragedije u parku prirode
- Mrtvozornik je naveo da je Vilijam Čepmen preskočio dve ograde i ušao u prostor za tigrove pre smrtonosnog napada u parku Yorkshire Wildlife Park.
- Porodica je rekla da je imao šizofreniju i bio pod nadzorom službi za mentalno zdravlje, dok je osoblje izolovalo tigra Altaja, ali ga neće eutanazirati.
Nekadašnji dečiji glumac koga je tigar usmrtio u parku divljih životinja u Engleskoj preskočio je dve ograde kako bi ušao u ograđeni prostor pre jezivog napada, saopštili su mrtvozornici.
- Popeo se preko dve ograde i ušao u prostor za tigrove... Prišao je tigru i, nakon interakcije, zadobio višestruke traumatske povrede - izjavio je mrtvozornik u četvrtak na ročištu povodom šokantne smrti Vilijama Čepmana, prenosi Yorkshire Live.
"Prišao je tigru i, nakon interakcije, pretrpeo višestruke traumatske povrede". Čapman, koji je prema navodima bolovao od šizofrenije, brutalno je napadnut u stravičnom incidentu zabeleženom kamerom pred posetiocima parka "Yorkshire Wildlife Park" u subotu.
Ovaj problematični bivši glumac (24) objavio je na Instagramu video-snimak na kojem se vidi kako prilazi Altaju, sibirskom tigru teškom oko 190 kilograma, neposredno pre smrtonosnog napada.
Proglašen je mrtvim na licu mesta, a kao privremeni uzrok smrti navedene su višestruke traumatske povrede i kontakt sa životinjom. Čapmanova porodica izjavila je pred mrtvozornicima da je on "imao istoriju mentalnih bolesti, dijagnozu šizofrenije" i da se nalazio pod nadzorom službi za zaštitu mentalnog zdravlja.
Čudno ponašanje
Prema rečima svedoka, prvo je primećen kako "korača sa slušalicama u ušima" i "veselo pleše", pre nego što je zamolio druge posetioce da ga fotografišu sa tigrom u pozadini.
Snimak napada ubrzo je postao viralan, a Čapmanova porodica je kasnije poručila da im "širenje duboko uvredljivog medijskog sadržaja nanosi veliku bol u izuzetno osetljivom trenutku".
Kao dete, Čapman je glumio u britanskoj mini-seriji "May Contain Nuts" iz 2009. godine, kao i u BBC-jevoj edukativnoj seriji "True Stories".
Osoblje parka je nakon napada izolovalo petogodišnjeg sibirskog tigra, ali on neće biti eutanaziran, potvrdili su zvaničnici parka.
(Kurir.rs/Njujork Post)