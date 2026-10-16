Vilijam Čepmen, mladić kog je usmrtio tigar u ograđenom prostoru u parku prirode

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Nekadašnji dečiji glumac koga je tigar usmrtio u parku divljih životinja u Engleskoj preskočio je dve ograde kako bi ušao u ograđeni prostor pre jezivog napada, saopštili su mrtvozornici.

- Popeo se preko dve ograde i ušao u prostor za tigrove... Prišao je tigru i, nakon interakcije, zadobio višestruke traumatske povrede - izjavio je mrtvozornik u četvrtak na ročištu povodom šokantne smrti Vilijama Čepmana, prenosi Yorkshire Live.

Vilijam Čepmen Foto: Printscreen

"Prišao je tigru i, nakon interakcije, pretrpeo višestruke traumatske povrede". Čapman, koji je prema navodima bolovao od šizofrenije, brutalno je napadnut u stravičnom incidentu zabeleženom kamerom pred posetiocima parka "Yorkshire Wildlife Park" u subotu.

Ovaj problematični bivši glumac (24) objavio je na Instagramu video-snimak na kojem se vidi kako prilazi Altaju, sibirskom tigru teškom oko 190 kilograma, neposredno pre smrtonosnog napada.

Proglašen je mrtvim na licu mesta, a kao privremeni uzrok smrti navedene su višestruke traumatske povrede i kontakt sa životinjom. Čapmanova porodica izjavila je pred mrtvozornicima da je on "imao istoriju mentalnih bolesti, dijagnozu šizofrenije" i da se nalazio pod nadzorom službi za zaštitu mentalnog zdravlja.

Vilijam Čepmen i tigar Altaj Foto: X/Printscreen

Čudno ponašanje

Prema rečima svedoka, prvo je primećen kako "korača sa slušalicama u ušima" i "veselo pleše", pre nego što je zamolio druge posetioce da ga fotografišu sa tigrom u pozadini.

Snimak napada ubrzo je postao viralan, a Čapmanova porodica je kasnije poručila da im "širenje duboko uvredljivog medijskog sadržaja nanosi veliku bol u izuzetno osetljivom trenutku".

Kao dete, Čapman je glumio u britanskoj mini-seriji "May Contain Nuts" iz 2009. godine, kao i u BBC-jevoj edukativnoj seriji "True Stories".