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U ukrajinskom gradu Oleški, koji se nalazi pod ruskom okupacijom, započelo je primirje, nedelju dana nakon što ga je najavila prva dama SAD Melanija Tramp.

I ukrajinski zvaničnici i Ministarstvo odbrane Rusije navode da se ograničeni prekid vatre poštuje. Prekid vatre ima za cilj da omogući dopremanje pomoći i evakuaciju civila, koja je planirana za petak.

Oleški se nalazi uklešten između reke Dnjepar, koja čini liniju fronta u Hersonskoj oblasti i odvaja ga od ukrajinskih položaja, i ruskih snaga.

Ekstremna glad, nestašica vode, gasa i struje

Stanovnici koji su i dalje u gradu suočavaju se sa očajničkom nestašicom hrane, pri čemu mnogi pribegavaju kuvanju baštenskog korova kako bi preživeli. Neki su ove nedelje rekli za BBC da trpe ekstremnu glad i da žele da odu. Oleški, u kojem je pre rata živelo 24.000 ljudi, Rusija je zauzela tokom prvih dana invazije punog obima u februaru 2022. godine. Ukrajina sada procenjuje da je u gradu i okolnim područjima ostalo oko 6.000 ljudi, uključujući 200 dece.

Nijedna prodavnica ne radi, a grad već tri godine nema struju, gas ni vodu.

1/8 Vidi galeriju Grad Oleški u Hersonskoj oblasti Foto: X printscreen

Ukrajina je pokušavala da dopremi zalihe, ali bez uspeha poslednjih meseci, dok se odlazak pešice miniranim putevima iz grada smatra previše opasnim. Kao odgovor na situaciju, Bela kuća je prošle nedelje saopštila da je Melanija Tramp obezbedila prekid vatre u Oleškiju, bez navođenja detalja o tome koliko će on trajati.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je na Telegramu da je u 04:00 po moskovskom vremenu obustavilo paljbu ka ukrajinskom gradu Hersonu - preko reke naspram Oleškija - u sklopu priprema za humanitarnu operaciju.

Komesar za ljudska prava ukrajinskog parlamenta, Dmitro Lubinec, takođe je u objavi na društvenim mrežama potvrdio da je primirje počelo.

"Kao šef ukrajinskog pregovaračkog tima, potvrđujem da ukrajinska strana poštuje svoje obaveze", napisao je na Fejsbuku.

Narod želi evakuaciju

Ljudi u Oleškiju rekli su za BBC da žele da se evakuišu. Jedna žena je navela da se nalazi u bolnici gde se oporavlja nakon dve operacije pošto je nagazila na minu.

"Ne znam koliko ću morati da provedem ovde", rekla je za BBC, zabrinuta da neće moći da se pridruži evakuaciji planiranoj za petak.

Iako su ljudi optimistični u pogledu odlaska, prisutan je i strah da im Rusija možda neće dozvoliti povratak u Ukrajinu ili da će im pregledati telefone i onlajn aktivnosti u potrazi za znakovima podrške Ukrajini, zbog čega bi mogli biti odvedeni i mučeni. Bela kuća je prošle nedelje u saopštenju Melanije Tramp navela da će "nevojni, civilni lideri iz obe zemlje sarađivati kako bi posetili stanovnike Oleškija u njihovim domovima i utvrdili nivo pomoći koji im je potreban".

Iako se prva dama SAD drži znatno povučenije u poređenju sa pojedinim prethodnicama - i tek se povremeno pojavljuje na događajima u Beloj kući - uključila se u rešavanje humanitarnih pitanja proisteklih iz rusko-ukrajinskog rata.