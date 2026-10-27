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Najmanje 60 hrišćana ubijeno je u dva odvojena napada u etiopskom regionu Oromija, koji je zahvaćen sukobima, saopštila je Etiopska pravoslavna crkva.

Crkveni zvaničnici su naveli da su svi stradali bili hrišćani, ali nisu izneli detalje o tome kako su izgubili živote niti ko stoji iza napada.

Regionalna vlada Oromije i izvor povezan sa pobunjeničkom alijansom, koja se bori protiv vladinih snaga u severnom regionu Tigraj, međusobno su se optuživali za ove napade, prenosi Rojters.

Sveti sinod Etiopske pravoslavne crkve Tevahedo saopštio je da je 14 vernika ubijeno u oblasti Merti 20. oktobra, a 46 u oblasti Šerka 24. oktobra.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

Spaljene kuće

U saopštenju crkve, objavljenom u ponedeljak, dodaje se da je spaljeno više od 20 kuća, a da je više od 20 ljudi hospitalizovano sa teškim povredama.

Regionalna vlada je navela da je pobunjenička alijansa izvela napade u pokušaju da izazove verski sukob, ali za to nije ponudila dokaze.

Izvor povezan sa pobunjeničkom alijansom tvrdi da je ubistva počinila regionalna vlada Oromije, pozivajući se na razgovore sa dvoje lokalnih stanovnika.

Pobunjenička grupa "Oslobodilačka vojska Oroma" (OLA) – koju je regionalna vlada okrivila za prethodne napade na pravoslavne hrišćane – nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

OLA je jedna od sedam naoružanih grupa koje su prošlog meseca objavile formiranje saveza sa ciljem rušenja vlade premijera Abija Ahmeda.