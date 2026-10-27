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Muškarac koji je nosio veliki nož uhapšen je u utorak nakon što je prišao izraelskom opozicionom političaru Jairu Golanu tokom predizbornog skupa na dan izbora u Tel Avivu, u incidentu koji je njegova stranka opisala kao sumnju na pokušaj napada nožem.

Prema saopštenju stranke Demokrate, na čijem je čelu Golan, incident se dogodio tokom obilaska u cilju mobilizacije birača u parku Rejlvej u Tel Avivu. Iz stranke su naveli da je neidentifikovani muškarac u jakni preteći prišao Golanu pre nego što su ga presreli pripadnici njegovog obezbeđenja.

Kada su pripadnici obezbeđenja krenuli ka muškarcu, veliki nož je navodno ispao iz njegove odeće i pao na zemlju. Obezbeđenje ga je odmah savladalo i pozvalo policiju, koja je uhapsila osumnjičenog.

Rekordna izlaznost na parlamentarnim izborima u Izraelu

Izraelci su danas izašli na birališta na izborima koji bi mogli da odluče o političkoj sudbini premijera Benjamina Netanjahua, a izlaznost u prvih pet sati dostigla je 31,5 odsto, najbržim tempom od 1977. godine.

Netanjahu je glasao i pozvao svoje pristalice da izađu na izbore, upozorivši da je izlaznost visoka među njegovim političkim protivnicima i izraelskim građanima arapskog porekla.

- Ovo je sudbonosan trenutak - poručio je izraelski premijer.

Ovo su prvi izbori u Izraelu od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, nakon kojih su usledili ratovi u Gazi, Libanu i Iranu.

1/6 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu Foto: Ohad Zwigenberg/AP, JAMALA AWAD/EPA

Izraelski mediji: Netanjahuova stranka se spremala za osporavanje rezultata

Izraelski mediji navode da se stranka Likud premijera Benjamina Netanjahua unapred pripremala da ospori rezultate glasanja u arapskim zajednicama, još pre otvaranja biračkih mesta.

Prema izveštajima Tajms of Izrael, Kanala 12 i lista Harec, stranka je planirala da angažuje hiljade plaćenih aktivista koji bi nadgledali biračka mesta, beležili podatke o glasačima i o eventualnim nepravilnostima izveštavali stranački štab.

Nadzor birača u arapskim zajednicama

Grupe za građanska prava izrazile su zabrinutost zbog ovakvih aktivnosti, posebno zbog plana da se prate birači u arapskim sredinama. Likud je, prema navodima medija, pripremao pritužbe i optužbe za izbornu prevaru, uključujući tvrdnje o mogućem višestrukom glasanju žena koje nose burku, kao i o navodnim odvojenim terminima za glasanje muškaraca i žena.

Međutim, pitanja poput ovih već su regulisana propisima Centralne izborne komisije, dok Likudovi aktivisti nemaju zakonska ovlašćenja da proveravaju identitet birača.

Prema pisanju Hareca, nezvanični timovi trebalo bi da beleže dešavanja ispred biračkih mesta i informacije u realnom vremenu prosleđuju stranci.

Ovaj sistem, koji je prvi put primenjen na prethodnim izborima, navodno predstavlja jednu od najvećih investicija Likuda u kampanji, sa troškovima od nekoliko miliona šekela.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Priprema za osporavanje izbornih rezultata

Mediji takođe navode da pojedini zvaničnici Likuda razmatraju pokretanje kampanje o navodnoj izbornoj krađi u slučaju teškog izbornog poraza. Prema izvorima bliskim Netanjahuu, neki članovi stranke zalažu se za širenje tvrdnji da su izbori namešteni, dok drugi vrše pritisak na premijera da podrži takav pristup. Nema, međutim, informacija da je Netanjahu lično prisustvovao sastancima na kojima su ovi scenariji razmatrani.

Posebnu zabrinutost izaziva mogućnost da snimci nastali ispred biračkih mesta budu predstavljeni kao lažni dokazi izborne prevare. Pošto snimci ne bi prikazivali unutrašnjost biračkih mesta, njihovo pravno osporavanje moglo bi biti otežano.

Pored posebnih timova, i redovni stranački posmatrači trebalo bi da prijavljuju neuobičajene događaje, a njihovi izveštaji bili bi prosleđivani posebno formiranom "štabu za borbu protiv izborne krađe".