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Najmanje tri osobe, među kojima tinejdžeri od 13 i 17 godina, stradale su u utapanju u nedelju uveče u Francuskoj tokom toplotnog talasa, objavio je BFM TV.

Sedamnaestogodišnji dečak nestao je oko 20.30 časova dok je plivao u reci Klen u Poatjeu, u departmanu Vjen. Njegovo telo pronađeno je sat vremena kasnije.

U Lanji sir Marn, u departmanu Sena i Marna, oko 21 čas utopio se 30-godišnji muškarac koji je plivao sa prijateljima i bio pod dejstvom alkohola.

Ubrzo je pronađen u stanju srčanog zastoja.

Oko 21.30 časova u Fonten le Poru, takođe u departmanu Sena i Marna, utopila se devojčica (13) koja je plivala sa porodicom.

Prema podacima Civilne bezbednosti, u nedelju je u Francuskoj zabeleženo 10 smrtnih slučajeva usled utapanja, čime je ukupan broj stradalih tokom vikenda porastao na 13.