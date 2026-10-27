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Papa Lav XIV je pozvao države da prestanu sa pripremama za nove ratove, poručivši da je samo mir nešto što je sveto, preneli su italijanski mediji.

"Moramo ponovo da izgradimo mir svuda, a ne da se pripremamo za nove ratove! Rat nikada ne sme da se vodi u ime Božje! Za nas vernike, 'ratovati u ime religije zapravo znači udariti na samu veru'", kazao je papa u video-poruci upćenoj učesnicima međunarodnog skupa "Mir bez oružja koji razoružava", održanog u Asizu, prenela je agencija Ansa.

Poglavar Katoličke crkve istovremeno je poručio da ne postoji tako nešto kao što je sveti rat, jer je samo mir svet.

"Upravo u ovakvim vremenima, koja karakteriše kultura moći, potrebno je negovati 'duh Asiza', što podrazumeva odbacivanje svakog verskog opravdanja za rat, kao i prihvatanje duha posredovanja i dijaloga", dodao je papa u poruci.

Papa Lav otpušten je iz rimske bolnice Đemeli 17. oktobra, nakon uspešne operacije pluća i petodnevnog oporavka, i vratio se u Vatikan.

Međunarodni skup "Mir bez oružja koji razoružava" održan je u Asizu od 25. do 27. oktobra, a povodom 40. godišnjice Svetskog dana molitve za mir koji je 1986. godine sazvao papa Ivan Pavle II.

Na skupu su učestvovali verski lideri, predstavnici različitih religija, kulture, civilnog društva i politike iz celog sveta.