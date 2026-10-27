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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu optužio je arapske stranke za pokušaj izborne prevare tokom parlamentarnih izbora u Izraelu, nakon što su na jugu zemlje uhapšena trojica predstavnika stranke Raam sa kovertama punim gotovine.

Koverte sa gotovinom izazvale uzbunu, izborna komisija demantuje tvrdnje

Prema Netanjahuovim rečima, trojica visokorangiranih predstavnika stranke uhapšena su na jugu Izraela sa kovertama punim gotovine. Premijer je potom izjavio da je reč o pokušaju da se "ukradu izbori".

Međutim, Centralna izborna komisija osporila je utisak da je reč o izbornoj prevari velikih razmera. Trojica muškaraca još nisu ni stigla do biračkih mesta, već su privedena u blizini svojih domova.

Pokrenuta je istraga. Prema navodima izborne komisije, širom zemlje nisu zabeleženi slični incidenti. Reč je o izolovanom slučaju.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Presudni izbori nakon Hamasovog napada

Izraelci prvi put od Hamasovog napada na njihovu zemlju biraju novi parlament. Glasanje se održava u društvu koje je duboko politički podeljeno.

U središtu pažnje je duel između desničarskog bloka dugogodišnjeg premijera Netanjahua i opozicionog bloka okupljenog oko bivšeg generala Gadija Ajzenkota.

Očekuje se neizvesna izborna trka koja će odlučiti o budućem političkom rukovodstvu zemlje.

Izborna komisija odbacuje Netanjahuove tvrdnje o široj prevari

Dok Netanjahu upozorava na moguću manipulaciju, izborna komisija naglašava da do sada nije utvrđen obrazac sličnih incidenata na nivou cele zemlje.