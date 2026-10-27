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Ukrajina je posredstvom predsednika Finske Aleksandra Stuba i premijera Norveške Jonasa Gara Sterea predala Moskvi signale o spremnosti Kijeva na prekid vatre, kao i o ličnom susretu između predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrej Sibiga.

- Volodimir Zelenski je dao svoje viđenje o tome kakve bi signale naši partneri, lideri Finske i Norveške, trebalo da predaju Putinu i ti signali su i preneti. Što se tiče prekida vatre: spremni smo za svaki oblik prekida vatre. Drugi signal se odnosi na sastanak sa Putinom – spremni smo za sastanak sa njim, rekao je Sibiga na konferenciji za novinare u Helsinkiju.

Prema njegovim rečima, sastanak Zelenskog i Putina mogao bi biti jedini događaj koji bi mogao da pruži neophodan podsticaj za pregovore o rešavanju sukoba.