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Kijev planira da izdvoji milijardu grivni (oko 21 milion evra) za izgradnju kombinovanih vodenih prelaza preko reke Dnjepar i pristupnih puteva, izjavio je danas gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Kako prenosi RBK-Ukrajina, Kličko je rekao da je projekat razmatran na današnjoj sednici Saveta za odbranu Kijeva, navodeći da je inicijativu pokrenula država i da je ukrajinska vlada usvojila odgovarajuću odluku.

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"Grad će, u skladu sa preporukom vlade, obezbediti sredstva za ovaj projekat u iznosu od milijardu grivni", naveo je Kličko.

On je dodao da će lokacije za izgradnju prelaza određivati vojna komanda, uz saglasnost Kijevske gradske vojne administracije.

Na sednici je razmatrana i bezbednost mostova u prestonici, usled pojačanih ruskih napada na kritičnu infrastrukturu. Kličko je naveo da gradske stručne službe rade na dodatnim tehničkim rešenjima za zaštitu mostovskih konstrukcija preko Dnjepra.

U ruskom napadu balističkim raketama na Kijev tokom noći oštećeni su Južni most i infrastruktura metroa koja se nalazi na njemu, zbog čega je saobraćaj preko mosta privremeno obustavljen u oba smera, a režim rada metroa izmenjen.