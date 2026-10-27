"VENECUELA BI MOGLA DA POSTANE 51. DRŽAVA SAD"! Tramp: Izvlačimo mnogo nafte za sebe, to je moguće!
- Saopštio je da je u SAD stiglo prvih milion barela besplatne venecuelanske nafte, koja će se prerađivati u rafinerijama u Teksasu.
Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Venecuela mogla da postane 51. savezna država SAD, pozivajući se na sve bližu saradnju dve zemlje u naftnom sektoru.
"Želim da zahvalim Venecueli, sa kojom su naši odnosi postali veoma, veoma dobri, izvanredni", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Korpus Kristiju u Teksasu, održanom uoči izbora za američki Kongres.
Tramp je objavio da je u SAD stiglo prvih milion barela besplatne venecuelanske nafte, u okviru sporazuma između dve zemlje. Prema njegovim rečima, reč je o istorijskom dostignuću koje SAD omogućava da kontrolišu veliki deo svetskih zaliha nafte.
"Ova istorijska pobeda daje nam kontrolu nad ogromnim delom svetskog snabdevanja naftom", rekao je Tramp.
Dodao je da će venecuelanska nafta biti prerađivana u rafinerijama u Teksasu, uključujući i one u Korpus Kristiju.
Tramp je ustvrdio i da američka ulaganja otvaraju radna mesta u Venecueli u razmerama koje su pre samo godinu dana bile nezamislive.
"Izvlačimo mnogo nafte za sebe, veoma mnogo. Venecuela će postati prosperitetna zemlja i ko zna? Možda uskoro postane prosperitetna 51. savezna država. To je moguće", rekao je Tramp.
Američki predsednik potom je ponovio svoj predlog, ovog puta direktno govoreći o promeni političkog statusa Venecuele.
"Hajde da to uradimo. Neka postane 51. savezna država. I umesto predsedničkih izbora, održaćemo izbore za guvernera. Šta kažete na to? Znate, imaju mnogo nafte", poručio je Tramp.
Kurir.rs/Agencije