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Američki predsednik Donald Trampizjavio je danas da bi Venecuela mogla da postane 51. savezna država SAD, pozivajući se na sve bližu saradnju dve zemlje u naftnom sektoru.

"Želim da zahvalim Venecueli, sa kojom su naši odnosi postali veoma, veoma dobri, izvanredni", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Korpus Kristiju u Teksasu, održanom uoči izbora za američki Kongres.

Tramp je objavio da je u SAD stiglo prvih milion barela besplatne venecuelanske nafte, u okviru sporazuma između dve zemlje. Prema njegovim rečima, reč je o istorijskom dostignuću koje SAD omogućava da kontrolišu veliki deo svetskih zaliha nafte.

"Ova istorijska pobeda daje nam kontrolu nad ogromnim delom svetskog snabdevanja naftom", rekao je Tramp.

Donald Tramp
Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Shutterstock

Dodao je da će venecuelanska nafta biti prerađivana u rafinerijama u Teksasu, uključujući i one u Korpus Kristiju.

Tramp je ustvrdio i da američka ulaganja otvaraju radna mesta u Venecueli u razmerama koje su pre samo godinu dana bile nezamislive.

"Izvlačimo mnogo nafte za sebe, veoma mnogo. Venecuela će postati prosperitetna zemlja i ko zna? Možda uskoro postane prosperitetna 51. savezna država. To je moguće", rekao je Tramp.

Američki predsednik potom je ponovio svoj predlog, ovog puta direktno govoreći o promeni političkog statusa Venecuele.

"Hajde da to uradimo. Neka postane 51. savezna država. I umesto predsedničkih izbora, održaćemo izbore za guvernera. Šta kažete na to? Znate, imaju mnogo nafte", poručio je Tramp.

Kurir.rs/Agencije

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