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Vatikan će nastaviti snažno da se zalaže za uspostavljanje palestinske države i rešenje izraelsko-palestinskog sukoba stvaranjem dve države, uprkos protivljenju dela izraelskih političara. To je danas poručio nadbiskup Pol Ričard Galager, vatikanski sekretar za odnose sa državama i međunarodnim organizacijama.

Galager je na susretu sa novinarima u Udruženju stranih novinara u Rimu komentarisao aktuelne međunarodne sukobe, uključujući izbore u Izraelu i rat u Ukrajini.

1/7 Vidi galeriju Pol Ričard Galager, šef diplomatije Vatikana, tokom posete Moskvi sastao se sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim Foto: RAMIL SITDIKOV/REUTERS / POOL/REUTERS/POOL, Ramil Sitdikov/Pool Reuters

"Ne znači da je međunarodna zajednica odustala"

Na pitanje o protivljenju dela izraelske opozicije uspostavljanju palestinske države tokom predizborne kampanje, Galager je rekao da Vatikan neće odustati od rešenja koje predviđa dve države, izraelsku i palestinsku.

Objasnio je da je Izrael već duže vreme u predizbornoj atmosferi i da nije realno očekivati da će opozicioni političari u takvim okolnostima otvoreno podržavati predlog koji je politički osetljiv.

Naglasio je da protivljenje pojedinih izraelskih političara ne znači da je međunarodna zajednica odustala od tog rešenja. Prema njegovim rečima, ideja o dve države i dalje uživa značajnu međunarodnu podršku.

Ipak, priznao je da trenutne okolnosti čine njeno sprovođenje malo verovatnim. Posebno je upozorio na stanje na okupiranoj Zapadnoj obali, gde je poboljšanje životnih i bezbednosnih uslova ključno za bilo kakav napredak.

Dodao je da moraju da se reše i problemi povezani sa Pojasom Gaze, koji takođe predstavljaju ozbiljnu prepreku postizanju trajnog političkog dogovora.

Vatikan ne želi da preuzme ulogu posrednika u Ukrajini

Galager se osvrnuo i na rat u Ukrajini, posebno na dogovor o lokalnom prekidu vatre u okupiranom gradu Oleškiju na jugu zemlje, koji bi trebalo da omogući dostavljanje humanitarne pomoći i evakuaciju civila.

Rekao je da Vatikan ne smatra da ima ulogu u direktnim pregovorima o tom primirju, iako je papa Lav XIV nedavno razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Prema Galagerovim rečima, Vatikan je tokom tih kontakata imao priliku da obema stranama prenese svoje stavove o ratu i potrebi postizanja mira.