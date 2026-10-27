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Prvi preliminarni rezultati glasanja pokazali su da blok Gadija Ajzenkota vodi ispred bloka Benjamina Netanjahua, sa odnosom od 53 prema 50 ili 52 prema 50 mandata, prema podacima televizijskih stanica Kanal 11, Kanal 12 i Kanal 13.

Istovremeno, Netanjahu je imao blagu prednost u direktnom poređenju sa Ajzenkotom, piše The Jerusalem Post.

Lider stranke Jašar Gadi Ajzenkot proglasio je pobedu u saopštenju objavljenom u utorak uveče, navodeći da bi preliminarni rezultati trebalo da mu daju pravo da prvi pokuša da formira vladu koja bi zamenila premijera Benjamina Netanjahua.

On se do tada nije javno obratio, dok su iza kulisa trajali razgovori i usaglašavanje stavova sa liderima ostalih stranaka iz njegovog bloka.

Ipak, u ovom trenutku nijedna strana nema potrebnu većinu za sastavljanje vlade.

Gadi Ajzenkot Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Konačna izlaznost na izborima širom Izraela iznosila je 77,7 odsto, nakon što su biračka mesta zatvorena u utorak u 22 časa, saopštila je Centralna izborna komisija (CIK)..

To je za 7,1 procentni poen više u odnosu na izbore 2022. godine, kada je na zatvaranju biračkih mesta izlaznost iznosila 70,6 odsto.

Istovremeno, izlazne ankete ukazale su na neizvesnu situaciju, bez jasne većine za bilo koji od dva glavna politička bloka.

Šta je sledeće?

Iako ankete na izlazu pružaju prve naznake mogućeg ishoda, prava politička bitka počinje tek nakon što se prebroje glasovi i počnu koalicioni pregovori. Nedelje, čak i meseci, mogu proći pre nego što se pojavi pobednik.

Nakon što se prebroje svi glasovi, što se obično dešava u roku od nekoliko dana, predsednik održava rundu konsultacija tokom kojih svaka izabrana stranka predlaže svog kandidata za premijera.

Izrael izbori Foto: JAMALA AWAD/EPA

Na osnovu ovih diskusija, predsednik zatim poverava jednom kandidatu zadatak da formira vladu. To ne mora nužno biti lider stranke sa najviše mesta, već osoba koja ima najbolje šanse da sastavi održivu koaliciju.

Prema trenutnim izgledima, aktuelni premijer Benjamin Netanjahu će imati poteškoća sa formiranjem vlade jer ga neće predložiti ni opozicioni blok ni arapske stranke. U tom slučaju, predsednik Isak Hercog bi mogao dati prvu šansu za formiranje vlade Gadiju Ajzenkotu, prema CNN-u.

Ajzenkot bi imao četiri do šest nedelja da pregovara sa drugim strankama o ministarskim pozicijama, budžetskim prioritetima i političkim smernicama, dok pokušava da okupi većinu u Knesetu. Ako se izlazne ankete pokažu tačnim, dve arapske stranke će igrati ključnu ulogu u tom procesu.

Gadi Ajzenkot Foto: David Goldman/AP

Istraživanje koje je večeras sproveo „Akord centar“ Hebrejskog univerziteta pokazalo je da većina birača u opozicionom bloku želi da Ajzenkot formira vladu sa strankom Ram, jednom od dve arapske stranke.

Ukoliko Ajzenkot ne uspe, što je realna mogućnost s obzirom na njegovo relativno malo političkog iskustva, predsednik bi poverio mogućnost formiranja vlade drugom kandidatu, najverovatnije Netanjahuu, nakon čega bi ceo proces pregovora počeo ispočetka.

Ukoliko i on ne uspe, Knesetu bi bio dat kratak rok da predloži drugog kandidata. Ako i dalje ne bude dogovora, zemlja će održati nove izbore. Pobeda, dakle, ne zavisi samo od broja glasova i mesta, već i od sposobnosti formiranja i održavanja funkcionalne koalicije.