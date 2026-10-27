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Hiljade ljudi je danas ispred Parlamenta Portugalije u Lisabonu ponovo protestovalo zbog sve teže dugotrajne stambene krize, mada ih je policija prethodnih dana rasterivala palicama i psima.

Protesti poslednjih nedelja inspirisani su demonstracijama koje su prošlog meseca počele u susednoj Španiji, takođe zbog manjka i skupoće stanova.

Portugalski predsednik Antonio Žoze Seguro, čija je uloga uglavnom ceremonijalna, ali ima politički uticaj, sazvao je za sledeću nedelju sastanak Državnog saveta, savetodavnog tela, da bi razgovarali o protestima.

Nekoliko hiljada ljudi, uglavnom u dvadesetim i tridesetim godinama, okupilo se ispred Parlamenta, uzvikujući parole, pevajući i udarajući u bubnjeve. U to vreme, unutar zgrade, poslanici su raspravljali o predlogu državnog budžeta za iduću godinu.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Po izveštaju Evropske unije s kraja prošle godine, troškovi stanovanja širom EU su od 2015. do 2025. godine porasli u proseku za 60,5 odsto. Portugalija je zabeležila treći najveći rast u tom periodu - čak 147 odsto, odmah iza Mađarske i Litvanije.

Nema naznaka da će se usporiti rast tih cena. Po podacima Nacionalnog instituta Portugalije za statistiku, cene stanova su između prvog kvartala prošle godine i prvog kvartala ove godine porasle za gotovo 20 odsto.

Po podacima Vlade, zakupa je od 2020. godine poskupeo za 68 odsto.

Strani kupci i investicioni fondovi doveli su do rasta cena kupovinom nekretnina u Portugaliji, uključujući i oronule zgrade.

Prijatna klima i dugčka obala učinile su tu nekada siromašnu, jeftinu zemlju privlačnom za strance koji rade na daljinu i za penzionere, a ;mnogi stanovi se iznajmljuju i sve većem broju turista.

Foto: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia

Tako je domaće stanovništvo istisnuto s tržišta nekretnina, a mnogi i iz stanova u kojima su živeli decenijama.

Mladi se žale da ne mogu da kupe stan, a roditelji da im se deca sele daleko da bi našla kakav-takav dom koji mogu da plate.

Istovremeno, neki Portugalci su ostvarili značajnu dobit prodajom svojih nekretnina.

Vlada je reagovala smanjenje poreza na novogradnju, ograničavanjem kratkoročnog izdavanja nekretnina i obećanjem o izgradnji 145.000 stanova, mada priznaje da efekti neće biti trenutni.

Sredstva za razvoj infrastrukture biće manje dostupna 2027. godine, pošto se ove godine završava finansiranje iz programa Evropske unije za oporavak ekonomije posle pandemije koronavirusa.