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Ukrajina očekuje trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom u novembru, a predsednik Volodimir Zelenski poručuje da i evropske zemlje moraju biti uključene u diplomatski proces i odlučivanje o okončanju rata.

Zelenski je istakao da Ukrajina insistira na tome da nijedna evropska zemlja ne bude isključena iz procesa donošenja odluka, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, Ukrajina planira da u narednim nedeljama ostvari nove kontakte sa ključnim evropskim zemljama, dok nastavlja koordinaciju sa SAD i drugim partnerima radi organizovanja diplomatskih sastanaka.

"Moramo da sačuvamo živote. Moramo da približimo mir. Moramo da oblikujemo politiku prema Rusiji tako da u njoj probudimo interes za korake ka deeskalaciji. Bez pritiska nema mira. Mir ne dolazi onima koji su nemoćni", poručio je Zelenski.

Kurir.rs/Ukrinform

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