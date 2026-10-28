ZELENSKI: Ukrajina u novembru očekuje trilateralne razgovore sa SAD i Rusijom
- Ukrajina u novembru očekuje trilateralne razgovore sa SAD i Rusijom, uz koordinaciju sa drugim partnerima.
- Zelenski traži da evropske zemlje budu uključene u diplomatski proces i odlučivanje o okončanju rata.
Ukrajina očekuje trilateralne razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom u novembru, a predsednik Volodimir Zelenski poručuje da i evropske zemlje moraju biti uključene u diplomatski proces i odlučivanje o okončanju rata.
Zelenski je istakao da Ukrajina insistira na tome da nijedna evropska zemlja ne bude isključena iz procesa donošenja odluka, prenosi Ukrinform.
Prema njegovim rečima, Ukrajina planira da u narednim nedeljama ostvari nove kontakte sa ključnim evropskim zemljama, dok nastavlja koordinaciju sa SAD i drugim partnerima radi organizovanja diplomatskih sastanaka.
"Moramo da sačuvamo živote. Moramo da približimo mir. Moramo da oblikujemo politiku prema Rusiji tako da u njoj probudimo interes za korake ka deeskalaciji. Bez pritiska nema mira. Mir ne dolazi onima koji su nemoćni", poručio je Zelenski.
Kurir.rs/Ukrinform