Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države izdaće vize poraženom kandidatu na predsedničkim izborima u Brazilu Flaviju Bolsonaru i njegovoj porodici i dozvoliće im ulazak u SAD, javlja BBC pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika.

Ranije danas, mediji su preneli da je Bolsonaro, nakon izbornog neuspeha, napustio Brazil i uputio se u SAD.

Rojters je preneo da je neimenovani američki zvaničnik potvrdio da se Bolsonaro nalazio na letu ka SAD.

Trenutni predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva pobedio je u drugom krugu izbora sa 51,8 odsto glasova, dok je Bolsonaro osvojio 48,2 procenata.

Luiz Inasio Lula da Silva Foto: Andre Penner/AP

Bolsonaro je najpre najavio osporavanje rezultata, a zatim odustao od toga.

U toku su istražne radnje kako bi se utvrdilo gde se trenutno nalazi

brazilski senator, sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara koji je u zatvoru.

Američki predsednik Donald Tramp sinoć je izneo tvrdnju da predsednički izbori u Brazilu izgledaju "kao da su namešteni".

"Nisam stao ni na čiju stranu, ali izgleda kao da su izbori namešteni. Oni moraju biti nesporni, a to mi je izgledalo veoma loše", izjavio je Tramp, prenosi Rojters.

Flavio i Žair Bolsonaro smatarju se bliskim Trampu i njegovoj administraciji.