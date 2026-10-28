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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 10.060, a gotovo polovina zaraženih je preminula, pokazali su vladini podaci.

Epidemija, proglašena u maju, izazvana je virusom bundibugjo, za koji ne postoje odobrena vakcina ni lek.

Prema navodima zdravstvenih vlasti, ovo je najbrže šireća epidemija ebole do sada i najsmrtonosnija u istoriji Konga. Bolest se u Kongu proširila na 66 zdravstvenih zona u osam provincija, dok je u trenutku proglašenja epidemije bila prisutna u samo tri zone.

Ukupno je registrovana u pet zemalja, uključujući Ugandu i Francusku, u kojima trenutno nema aktivnih slučajeva, a zabeleženi su slučajevi i u Keniji i Nigeriji. Oko 80 odsto novih slučajeva potiče od osoba koje nisu bile pod zdravstvenim nadzorom, što ukazuje na postojanje lanaca prenosa virusa koji nisu otkriveni.

Foto: Dieudonne Dirole/AP

Prema Afričkom centru za kontrolu i prevenciju bolesti, najmanje 95 odsto slučajeva moralo bi da bude povezano sa već identifikovanim kontaktima zaraženih da bi se smatralo da je epidemija uglavnom stavljena pod kontrolu.

Najmanje polovina preminulih nikada nije primljena u centre za lečenje, što ukazuje na to da se u mnogim područjima simptomi ne prijavljuju.

Zdravstveni radnici se susreću sa oružanim sukobima, lošom putnom infrastrukturom, nedostatkom opreme, nepoverenjem stanovništva i dezinformacijama, dok su pojedini centri za lečenje preopterećeni.

Foto: STRINGER/EPA

Medicinske ekipe suočavaju se i sa nasiljem lokalnog stanovništva, a deo zaposlenih štrajkuje zbog kašnjenja isplata i neisplaćenih zarada. U subotu je u mestu Bafvasende, u provinciji Čopo, tokom intervencije zbog sumnje na ebolu ubijena medicinska sestra, dok je još jedan zdravstveni radnik teško povređen.

Epidemija je dodatno opteretila zdravstveni sistem Konga i poremetila redovne zdravstvene usluge, uključujući vakcinaciju dece, ističe AP.

Strah od zaraze i izolacije odvraća trudnice od odlaska u bolnice, a u pojedinim provincijama stopa smrtnosti trudnica udvostručila se ubrzo nakon proglašenja epidemije. Pored zdravstvenih posledica, epidemija je prekinula školovanje dece i dodatno pogodila porodice koje se već suočavaju sa teškim životnim uslovima.