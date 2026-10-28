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Sjedinjene Američke Države i Rusija razgovaraju o mogućem povratku američkih kompanija na rusko naftno tržište, u okviru šireg dijaloga koji je usmeren na okončanje rata u Ukrajini, izjavili su američki zvaničnici koji su upućeni u ovu materiju za Fajnenšel tajms (FT).

Jedan zvaničnik je rekao da su predstavnici američkog predsednika Donalda Trampa "razgovarali o ekonomskim predlozima sa obe strane u sukobu, uključujući posleratni ekonomski okvir za stvaranje dugoročnog rasta i investicionih prilika za Ukrajinu, kao i potencijalne mogućnosti za posleratnu ekonomsku saradnju sa Rusijom".

"Ekonomski sporazumi bili bi deo sveobuhvatnog mirovnog okvira, i zavisili bi od tog okvira, koji bi zaustavio ubijanje u ovom brutalnom ratu. Ništa još nije konačno dogovoreno", rekao je zvaničnik.

Prema rečima dvojice sagovornika, Moskva na ove poslovne aranžmane gleda kao na podsticaj za Trampa da normalizuje odnose sa Rusijom pre okončanja rata.

Bela kuća i Kremlj su nagovestili da bi, nakon završetka rata, mogao biti obnovljen zajednički poduhvat američkih i ruskih naftnih giganata kod obale Sahalina, ostrva na Dalekom istoku.

Foto: Smityuk Yuri / TASS / Profimedia

Takođe se razgovaralo o uključivanju američkih naftnih kompanija u plan za obnavljanje isporuka ruske nafte Evropi putem naftovoda "Družba", dodali su sagovornici.

Mnogi od aranžmana o kojima se raspravlja, međutim, imaju male šanse za realizaciju, s obzirom na nepopustljivost ruskog predsednika Vladimira Putina po pitanju okončanja rata u Ukrajini, kao i na oprez američkih kompanija kada je reč o povratku na rusko tržište, ocenjuje Fajnenšel tajms.

Ostali predlozi uključuju ponovno omogućavanje pristupa ruskom vazdušnom prostoru američkim avio-kompanijama radi tranzita i preleta, što bi značajno smanjilo troškove goriva.

Jedan od predloga podrazumeva i obnavljanje saradnje američkih kompanija sa Rusijom u proizvodnji i isporuci titanijuma, koji je ključna komponenta za civilne avione.

Ove ideje, koje su samo neke od onih o kojima razgovaraju američki i ruski zvaničnici, bez direktnog učešća Ukrajine ili evropskih zemalja, predstavljale bi drastičan zaokret u odnosima Moskve i Zapada nakon godina izolacije.

SAD su navele da bi Rusija i Ukrajina morale da se dogovore o okončanju rata pre nego što bi mogao da usledi potpuni ekonomski oporavak.

Do sada su SAD već sklopile dogovor o uvozu ruskog dizela, obustavile uvođenje novih sankcija na ruski izvoz energenata i izvršile pritisak na Ukrajinu da prekine napade dronovima na ruske rafinerije.