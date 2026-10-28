Ambasador Kine pri Ujedinjenim nacijama, Fu Cong, na otvorenom sastanku Saveta bezbednosti UN pozvao je sve uključene strane da omoguće prekid vatre između SAD i Irana, kao i njihov povratak za pregovarački sto.

Fu je istakao da su jednostrano povlačenje SAD iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, obnavljanje i kontinuirano pooštravanje jednostranih sankcija protiv Irana, kao i primena politike maksimalnog pritiska, osnovni uzroci sadašnje krize. “Tri evropske zemlje nisu ispunile svoje obaveze iz iranskog nuklearnog sporazuma, već su sarađivale sa SAD u uvođenju jednostranih sankcija Iranu. Njihovo takozvano brzo vraćanje sankcija ima pravne i proceduralne nedostatke, čime se ozbiljno narušavaju jedinstvo i kredibilitet Saveta bezbednosti UN”, rekao je Fu.

Fu je rekao da su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke, da se posledice sukoba šire i da ozbiljno utiču na regionalni i globalni mir i stabilnost. Pregovori Sjedinjenih Država i Irana zapali su u ćorsokak, dok su izjave o novoj rundi vojnih udara na Iran dodatno podigle tenzije i izazvale duboku zabrinutost.

Dodao je da su vojni udari SAD i Izraela na iranska nuklearna postrojenja pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) neposredni uzrok zbog kojeg ta agencija ne može da sprovodi mere zaštite i nadzora nad iranskim nuklearnim postrojenjima.

Fu je naglasio da iskustvo sa iranskim nuklearnim sporazumom i Rezolucijom 2231 Saveta bezbednosti UN, kojom je sporazum potvrđen, pokazuje da su politički i diplomatski kanali jedini način za rešavanje iranskog nuklearnog pitanja. “Iran treba da ispuni svoju obavezu da ne razvija nuklearno oružje, dok sve strane treba da poštuju pravo Irana, kao države potpisnice Ugovora o neširenju nuklearnog oružja, na miroljubivo korišćenje nuklearne energije”, istakao je Fu.

Pre početka sastanka održanog prethodnog dana, ruski predstavnici zatražili su proceduralno glasanje o održavanju otvorenog sastanka Saveta bezbednosti o iranskom nuklearnom pitanju. Fu je potom uzeo reč i izrazio podršku ruskom zahtevu. Rekao je da je Rezolucija 2231 Saveta bezbednosti UN istekla 18. oktobra prošle godine i prestala da važi, te da bi Savet bezbednosti i Međunarodna agencija za atomsku energiju trebalo da prestanu da razmatraju iransko nuklearno pitanje. Pojedine članice Saveta bezbednosti, zanemarujući navedene činjenice, zalagale su se za održavanje sastanaka o pitanjima koja više nisu na dnevnom redu. Time se, kako je istakao Fu, podriva autoritet rezolucija Saveta bezbednosti, podstiču sukobi, produbljuju podele unutar tog tela i ometa političko rešavanje iranskog nuklearnog pitanja. Kina je izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog takvog postupanja.

Fu je rekao da Kina poziva članice Saveta bezbednosti da sprovedu odredbe koje se odnose na datum prestanka važenja Rezolucije 2231, podrže autoritet Saveta bezbednosti i kredibilitet multilateralne diplomatije i da stvore povoljne uslove za političko rešavanje iranskog nuklearnog pitanja. “Kina takođe poziva pojedine članice da zaista imaju konstruktivnu ulogu u diplomatskim naporima i prestanu da stvaraju nove prepreke”, zaključio je Fu.