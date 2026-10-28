U Izraelu su sinoć zatvorena birališta na parlamentarnim izborima koji treba da odrede političku sudbinu Benjamina Netanjahua, premijera sa najdužim stažom od 19 godina na čelu vlada te zemlje u tri perioda na vlasti od 1996. godine do danas.

Izlaznost od 77,7 odsto bila je najveća koja je na izraelskim izborima zabeležena još od 1999. godine.