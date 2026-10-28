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Brazilski senator i poraženi predsednički kandidat Flavio Bolsonaro otputovao je sa porodicom iz Argentine u ekvadorski grad Gvajakil, nakon što je napustio Brazil posle poraza na izborima, saopštile su danas argentinske vlasti.

Nacionalni direktorat za migracije Argentine naveo je na platformi Iks da su Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figeira Bolsonaro, Karolina Figeira Bolsonaro i Luiza Figeira Bolsonaro ušli u zemlju sinoć u 22.50 časova preko međunarodnog mosta Tankredo Neves, u provinciji Misiones.

Ušli su sa važećim putnim dokumentima i bez zakonskih prepreka, a prelazak granice registrovan je bez incidenata.

Prema saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, grupa se u 23.30 časova ukrcala na privatni let kompanije Baires Flaj za Gvajakil, u skladu sa planom leta.

Prema podacima sajta Flajtradar, avion je poleteo iz Puerto Iguazua, na severoistoku Argentine.

Američki mediji su prethodno naveli da je Bolsonaro, sin bivšeg brazilskog predsednika Žaira Bolsonara, otputovao u SAD, ali tu informaciju nisu uspeli da potvrde.

1/4 Vidi galeriju Brazilski senator Flavio Bolsonaro ne priznaje poraz na predsedničkim izborima od aktuelnogf šefa države Luiza Insija Lule da Silve Foto: Eraldo Peres/AP, Andre Borges/EFE

Bolsonaro je izgubio u drugom krugu predsedničkih izbora u nedelju od aktuelnog predsednika Luiza Inasija Lule da Silve, koji je, prema navodima iz dostavljenog teksta, osvojio 52 odsto glasova.

1/13 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro ušao u drugi krug predsedničkih izbora u Brazilu, sin osuđenog predsednika Žaira Bolsonara želi nekadašnju očevu funkciju Foto: ANTONIO LACERDA/EFE, Silvia Izquierdo/AP, Lucas Landau/AP

On je u ponedeljak obećao da će se povinovati sudskom nalogu da preda pasoše vlastima, ali to nije učinio.

1/7 Vidi galeriju Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsednika Brazila, Žaira Bolsonara Foto: Isaac Fontana/EFE, Ettore Chiereguini/AP

Prema navodima policijskog izvora, koje je preneo je BFMTV, njegova putna dokumenta poništena su u utorak, uključujući i diplomatski pasoš koji je imao kao senator.