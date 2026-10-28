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Troškovi rata u Iranu dostigli su 47,1 milijardu dolara do 16. oktobra, a više od 60 odsto iznosa potrošeno je na bombe, rakete i drugu municiju, saopštio je danas Pentagon američkim zakonodavcima, objavio je list Njujork tajms.

Prema procenama dostavljenim Kongresu, američka vojska potrošila je 29 milijardi dolara na municiju, dok je 6,1 milijarda dolara izdvojena za zamenu oštećenih ili uništenih aviona, oružja i opreme.

Dodatni troškovi od poslednje procene, predstavljene zakonodavcima prošlog meseca, iznosili su oko 3,5 milijardi dolara za približno šest nedelja.

Ratno vazduhoplovstvo potrošilo je 7,6 milijardi dolara na rad lovačkih i bombarderskih eskadrila, Ratna mornarica 1,5 milijardi na raspoređivanje ratnih brodova, a vojska 2,1 milijardu dolara na održavanje snaga u regionu.

U ratnoj misiji raspoređeno je više od 50.000 američkih vojnika.

1/7 Vidi galeriju Spasavanje američkih pilota iz Irana nakon obaranja borbenog aviona F-15E u aprilu 2026. Foto: screenshot YT/60minutes

Procena ne obuhvata 1,5 milijardi dolara za gorivo i druge troškove koje je administracija američkog predsednika Donalda Trampa zatražila dodatnim zahtevom za finansiranje rata, kao ni troškove obnove američkih vojnih objekata oštećenih u iranskim napadima.

Kongresni zvaničnici upozorili su da bi obnova tih objekata mogla da košta desetine milijardi dolara.

1/7 Vidi galeriju Amir Hatami, glavnokomandujući iranske vojske Foto: HANDOUTS HANDOUT/IRANIAN ARMY OFFICE, Dirgantara / Alamy / Profimedia, IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE HANDOUT/IRANIAN ARMY MEDIA OFFICE

Trampova administracija i američki ministar odbrane Pit Hegset traže do 70 milijardi dolara dodatnih vojnih sredstava za pokrivanje troškova rata i finansiranje novog oružja i osoblja.

Pentagon je saopštio da je u ratu poginulo 18 američkih vojnika, dok je više od 860 povređeno.