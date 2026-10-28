PLJAČKALI I RUŠILI DOK DRŽAVA NIJE PRESEKLA! Brutalna kazna za vandale u Francuskoj: Ko lomi na ulici ostaje bez dečjeg dodatka i novca za stan
- Francuski Senat usvojio je predlog da demonstranti snose troškove štete nastale tokom nereda, uz kazne do 10.000 evra i mogućnost oduzimanja socijalnih davanja.
- Mera je usvojena posle talasa nasilja tokom protesta i sada ide pred donji dom parlamenta na dalje razmatranje.
- Predlog je izazvao kritike levice i Amnestija, uz upozorenja da bi mogao da ugrozi slobodu okupljanja i pogodi najugroženije.
Francuski Senat usvojio je predlog zakona kojim se predviđa da demonstranti snose troškove štete nastale tokom nereda na protestima. Predlog je usvojen sa 229 glasova za i 105 protiv, a sada je prosleđen donjem domu parlamenta na raspravu i glasanje.
Predviđene mere uključuju novčane kazne do 10.000 evra, kao i mogućnost oduzimanja određenih socijalnih davanja radi pokrivanja troškova pričinjene štete.
Predlog nakon talasa nasilja
Predlog zakona osmišljen je kao odgovor na nerede koji su usledili nakon pobede Pari Sen Žermena nad Arsenalom u finalu Lige šampiona u maju. Dodatni značaj dobio je nakon protesta zbog nejednakosti i rasta cena, koji su 17. oktobra prerasli u jedan od najtežih talasa nasilja u Francuskoj poslednjih godina. Tokom nereda širom zemlje oštećene su i opljačkane hiljade prodavnica.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naglasio je da je neophodno reagovati na štetu i haos zabeležene tokom protesta.
- Više ne možemo dozvoliti da ogromna većina naših sugrađana plaća cenu zbog manjine vandala - rekao je Nunjez.
Odgovornost i za učesnike okupljanja
Predlog predviđa zajedničku finansijsku odgovornost za osobe za koje se utvrdi da su svesno učestvovale u grupi formiranoj sa namerom da počini vandalizam.
Odredbe bi mogle da se odnose i na osobe koje dobrovoljno nastave da učestvuju u okupljanju za koje postoji verovatnoća da će narušiti javni red, čak i nakon dva policijska upozorenja da se raziđu.
Tokom drugog čitanja senatori su proširili mogućnost oduzimanja socijalne pomoći radi pokrivanja troškova štete. To bi moglo da obuhvati i porodične dodatke, pomoć za školovanje dece i dodatke za zapošljavanje.
Kritike zbog mogućeg ograničavanja prava na protest
Predlog je izazvao kritike stranaka levice i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Protivnici mera upozoravaju da bi one mogle da ugroze slobodu okupljanja i nesrazmerno pogode najugroženije građane.
Organizacija Amnesti internešenel pozvala je francuske vlasti da odustanu od predloga, uz upozorenje da bi oduzimanje socijalnih davanja i pomoći za stanovanje moglo dodatno da pogorša položaj siromašnih porodica.
Predlog zakona još nije konačno usvojen: o njemu će raspravljati i glasati donji dom francuskog parlamenta.
(Kurir.rs/Beta)