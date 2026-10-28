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Francuski Senat usvojio je predlog zakona kojim se predviđa da demonstranti snose troškove štete nastale tokom nereda na protestima. Predlog je usvojen sa 229 glasova za i 105 protiv, a sada je prosleđen donjem domu parlamenta na raspravu i glasanje.

Predviđene mere uključuju novčane kazne do 10.000 evra, kao i mogućnost oduzimanja određenih socijalnih davanja radi pokrivanja troškova pričinjene štete.

Francuska predlaže oštrije kazne za učesnike nereda na protestima Foto: Jean-Francois Badias/AP

Predlog nakon talasa nasilja

Predlog zakona osmišljen je kao odgovor na nerede koji su usledili nakon pobede Pari Sen Žermena nad Arsenalom u finalu Lige šampiona u maju. Dodatni značaj dobio je nakon protesta zbog nejednakosti i rasta cena, koji su 17. oktobra prerasli u jedan od najtežih talasa nasilja u Francuskoj poslednjih godina. Tokom nereda širom zemlje oštećene su i opljačkane hiljade prodavnica.

Francuska predlaže oštrije kazne za učesnike nereda na protestima Foto: Thibault Camus/AP

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez naglasio je da je neophodno reagovati na štetu i haos zabeležene tokom protesta.

- Više ne možemo dozvoliti da ogromna većina naših sugrađana plaća cenu zbog manjine vandala - rekao je Nunjez.

Odgovornost i za učesnike okupljanja

Predlog predviđa zajedničku finansijsku odgovornost za osobe za koje se utvrdi da su svesno učestvovale u grupi formiranoj sa namerom da počini vandalizam.

Odredbe bi mogle da se odnose i na osobe koje dobrovoljno nastave da učestvuju u okupljanju za koje postoji verovatnoća da će narušiti javni red, čak i nakon dva policijska upozorenja da se raziđu.

Tokom drugog čitanja senatori su proširili mogućnost oduzimanja socijalne pomoći radi pokrivanja troškova štete. To bi moglo da obuhvati i porodične dodatke, pomoć za školovanje dece i dodatke za zapošljavanje.

1/16 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: Thibault Camus/AP

Kritike zbog mogućeg ograničavanja prava na protest

Predlog je izazvao kritike stranaka levice i organizacija za zaštitu ljudskih prava. Protivnici mera upozoravaju da bi one mogle da ugroze slobodu okupljanja i nesrazmerno pogode najugroženije građane.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

Organizacija Amnesti internešenel pozvala je francuske vlasti da odustanu od predloga, uz upozorenje da bi oduzimanje socijalnih davanja i pomoći za stanovanje moglo dodatno da pogorša položaj siromašnih porodica.

Predlog zakona još nije konačno usvojen: o njemu će raspravljati i glasati donji dom francuskog parlamenta.