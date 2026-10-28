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Najmanje 39 osoba poginulo je u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila jutros u Španiji, kada su se sudarila dva brza voza, saopštile su vlasti. Uzrok nesreće još nije utvrđen, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći, javlja The Independent.

Vozovi kompanija Renfe i Irio sudarili su se nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, odnosno osam časova po Griniču, u provinciji Toledo, u centralnom delu Španije.

Portparol regionalne vlade Kastilje-La Manče saopštio je da su nakon sudara dva vagona voza kompanije Irio iskliznula iz šina, dok se tačan broj povređenih i dalje utvrđuje.

Prema informacijama španskog upravljača železničke infrastrukture Adif, nesreća se dogodila između gradova Mora i Orgaz, na brzoj železničkoj pruzi koja povezuje Madrid sa Seviljom.

U sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.

Prema izveštajima očevidaca, na mesto nesreće upućene su medicinske ekipe. Oba voza su iskliznula sa šina i pala niz nasip.

Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.

Obustavljen železnički saobraćaj

Kompanija Adif saopštila je da je zbog nesreće obustavljen saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi između Madrida i Andaluzije.

"Saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi Madrid-Andaluzija obustavljen je nakon sudara dva voza otpozadi", saopštio je Adif na društvenoj mreži Iks.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju vagone koji leže na boku u jarku pored pruge, dok su na mesto nesreće upućene hitne službe.

Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izjavio je da su ga hitne službe zamolile da pripremi sportsku halu za prihvat povređenih.