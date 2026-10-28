STRAVIČNA ŽELEZNIČKA NESREĆA U ŠPANIJI! Sudarila se dva brza voza, najmanje 39 mrtvih, strahuje se da će broj žrtava rasti! (VIDEO)
Najmanje 39 osoba poginulo je u teškoj železničkoj nesreći koja se dogodila jutros u Španiji, kada su se sudarila dva brza voza, saopštile su vlasti. Uzrok nesreće još nije utvrđen, a strahuje se da bi broj žrtava mogao biti veći, javlja The Independent.
Vozovi kompanija Renfe i Irio sudarili su se nešto posle devet časova po lokalnom vremenu, odnosno osam časova po Griniču, u provinciji Toledo, u centralnom delu Španije.
Portparol regionalne vlade Kastilje-La Manče saopštio je da su nakon sudara dva vagona voza kompanije Irio iskliznula iz šina, dok se tačan broj povređenih i dalje utvrđuje.
Prema informacijama španskog upravljača železničke infrastrukture Adif, nesreća se dogodila između gradova Mora i Orgaz, na brzoj železničkoj pruzi koja povezuje Madrid sa Seviljom.
U sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.
Prema izveštajima očevidaca, na mesto nesreće upućene su medicinske ekipe. Oba voza su iskliznula sa šina i pala niz nasip.
Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.
Obustavljen železnički saobraćaj
Kompanija Adif saopštila je da je zbog nesreće obustavljen saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi između Madrida i Andaluzije.
"Saobraćaj na brzoj železničkoj pruzi Madrid-Andaluzija obustavljen je nakon sudara dva voza otpozadi", saopštio je Adif na društvenoj mreži Iks.
Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju vagone koji leže na boku u jarku pored pruge, dok su na mesto nesreće upućene hitne službe.
Gradonačelnik Urde, Manuel Galan, izjavio je da su ga hitne službe zamolile da pripremi sportsku halu za prihvat povređenih.
Uzrok sudara još se istražuje, a nadležne službe nastavljaju da utvrđuju ukupan broj nastradalih i povređenih.
(Kurir.rs/TheIndependent/ElPais/Tanjug)