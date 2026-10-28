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Rusija razmatra uvođenje novih ograničenja internet saobraćaja prema stranim sajtovima i servisima, što bi moglo dodatno da oteža korišćenje VPN usluga u zemlji, objavio je ruski Forbs, pozivajući se na izvore iz Ministarstva digitalnog razvoja i IT industrije.

Prema navodima izvora, ruske vlasti razmatraju mogućnost da se sav internet saobraćaj sa stranih domena usmerava kroz državni sistem za filtriranje internet saobraćaja (TSPU), uz istovremeno ograničavanje njegovog obima.

Ove mere mogle bi da budu uključene u predlog zakona kojim se planiraju izmene u sektoru telekomunikacija.

Foto: ChatGPT

Ruske vlasti mogle bi da ograniče pristup stranim sajtovima

Prema informacijama koje je objavio Forbs Rusija, Ministarstvo digitalnog razvoja moglo bi da dobije ovlašćenje da ograničava internet saobraćaj prema stranim domenima kada korisnici premaše određeni limit.

Visina tog limita još nije utvrđena, a nije poznato ni na koji način bi se ograničenja primenjivala.

Poseban problem predstavlja činjenica da internet operateri korišćenje VPN servisa uglavnom registruju kao saobraćaj prema stranim serverima. Zbog toga bi nova pravila mogla da pogode i korisnike koji VPN koriste za pristup blokiranim internet stranicama i aplikacijama.

Predstavnici IT industrije upozoravaju da bi utvrđivanje porekla internet saobraćaja moglo da bude veoma komplikovano.

"Ruski sajt koji se nalazi na serveru u inostranstvu bio bi klasifikovan kao strani, dok bi server iznajmljen u Rusiji bio klasifikovan kao domaći", objasnio je tehnički stručnjak organizacije RKS Global.

Ministarstvo potvrdilo da se razmatraju nove mere

Rusko Ministarstvo digitalnog razvoja potvrdilo je da se razmatraju određene izmene, ali nije preciziralo koje bi mere mogle da budu usvojene.

"Ova pitanja se trenutno razrađuju, ali bilo bi preuranjeno govoriti o tome koja će od njih, i u kom obliku, biti uključena u konačnu verziju izmena", saopštilo je ministarstvo.

Ruski mediji ranije su više puta izveštavali da Ministarstvo digitalnog razvoja razmatra mogućnost uvođenja viših naknada za internet saobraćaj prema stranim serverima.

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Rusija pojačava borbu protiv VPN servisa

Potražnja za VPN uslugama u Rusiji značajno je porasla nakon što su vlasti počele da blokiraju popularne društvene mreže, internet servise i aplikacije za razmenu poruka.

VPN omogućava korisnicima da internet saobraćaj usmeravaju preko drugih servera, često u inostranstvu, čime mogu da zaobiđu pojedine državne blokade.

Ruske vlasti su zbog toga intenzivirale mere protiv tehnologija koje omogućavaju zaobilaženje internet ograničenja.

Za naredne tri godine u ruskom budžetu predviđeno je rekordnih 60 milijardi rubalja za filtriranje internet saobraćaja.